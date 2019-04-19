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首張香蕉保單來了 無人機空拍勘損讓農民無懼風災

2019-04-19 17:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

在農委會協助提供科技勘損技術下，富邦產險擴大農業保險承保品項，創新推出台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東地區蕉農良好的保險規劃方案，減少農民災害損失。

富邦產險長期致力於促進台灣農業永續發展，提供農民經濟風險分散規劃，目前已推出梨、水稻、養殖水產（石斑魚、虱目魚）及農業設施等農業保險，去更獲得農委會「農業保險卓越貢獻獎」表揚。

富邦產險表示，高雄、屏東一帶的蕉農多種植春夏蕉，生長期正是颱風的好發季節，而脆弱的香蕉植株容易被強風吹斷，如遭受颱風侵襲而導致植株折斷或倒伏，將無法產出香蕉果實，收穫量必然會減少。

富邦產險針對香蕉特性與農民需求，量身訂做推出「香蕉植株農作物保險」，一旦發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在縣市內任一氣象站測得每秒17.2公尺的風速、達輕度颱風等級，即可啟動勘損程序。

富邦產險表示，本張保單主要亮點在於運用無人機高效率的航拍優勢進行災區空拍，並請農委會農業試驗所專家協助判釋損失情形作為理賠參據。當所判釋之無收穫面積，也就是颱風造成香蕉植株折斷、倒伏之面積比率高於20%，蕉農即可快速獲得理賠。

香蕉植株保險每公頃保險費約新台幣41956元，其中農委會提供五成的保險費補助，且保險期間內無理賠次數限制，農民每公頃最高可獲得的總理賠金額為新台幣288000元。

富邦產險表指出，108年度香蕉植株保險的投保期自即日起至5月31日截止，保險期間為投保完成後至11月底，請高雄、屏東地區有意願投保的農民把握時間儘速至各該地區之農會或富邦產險據點洽詢投保。

富邦產險推出業界首張「香蕉植株農作物保險」，採用無人機空拍勘損。圖為空拍勘損畫面...
富邦產險推出業界首張「香蕉植株農作物保險」，採用無人機空拍勘損。圖為空拍勘損畫面。圖／富邦產險提供
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富邦產險推出業界首張「香蕉植株農作物保險」，減少農民災害損失，農委會提供農民五成...
富邦產險推出業界首張「香蕉植株農作物保險」，減少農民災害損失，農委會提供農民五成補助，鼓勵農民投保，圖為農民代表簽署保單。圖／富邦產險提供
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