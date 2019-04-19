首張香蕉保單來了 無人機空拍勘損讓農民無懼風災

2019-04-19 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



在農委會協助提供科技勘損技術下，富邦產險擴大農業保險承保品項，創新推出台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東地區蕉農良好的保險規劃方案，減少農民災害損失。

富邦產險長期致力於促進台灣農業永續發展，提供農民經濟風險分散規劃，目前已推出梨、水稻、養殖水產（石斑魚、虱目魚）及農業設施等農業保險，去更獲得農委會「農業保險卓越貢獻獎」表揚。

富邦產險表示，高雄、屏東一帶的蕉農多種植春夏蕉，生長期正是颱風的好發季節，而脆弱的香蕉植株容易被強風吹斷，如遭受颱風侵襲而導致植株折斷或倒伏，將無法產出香蕉果實，收穫量必然會減少。

富邦產險針對香蕉特性與農民需求，量身訂做推出「香蕉植株農作物保險」，一旦發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在縣市內任一氣象站測得每秒17.2公尺的風速、達輕度颱風等級，即可啟動勘損程序。

富邦產險表示，本張保單主要亮點在於運用無人機高效率的航拍優勢進行災區空拍，並請農委會農業試驗所專家協助判釋損失情形作為理賠參據。當所判釋之無收穫面積，也就是颱風造成香蕉植株折斷、倒伏之面積比率高於20%，蕉農即可快速獲得理賠。

香蕉植株保險每公頃保險費約新台幣41956元，其中農委會提供五成的保險費補助，且保險期間內無理賠次數限制，農民每公頃最高可獲得的總理賠金額為新台幣288000元。