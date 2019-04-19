親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

首次納台灣永續指數成分股 元大金獲頒企業專屬標章

2019-04-19 16:47經濟日報 記者林子桓╱即時報導

元大金控連續兩年成為富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index成員，本次更首度入選「台灣永續指數」成分股並獲頒成分股企業專屬標章。元大金控表示，公司治理表現及營運績效皆長期備受國內外專業評比機構肯定，顯示在壯大企業資產規模的同時，於公司治理及社會責任履行方面，已位列全台金融業領先指標集團。

「FTSE4Good台灣指數公司台灣永續指數」(簡稱台灣永續指數)，為國內首檔結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型ESG指數，並涵蓋健康與安全，反腐敗和氣候變化等領域的績效，適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標，希望讓投資人在落實永續投資同時，也能獲得長期穩健的投資報酬。

元大金表示，該金控投入企業社會責任的具體實踐作為，包括公司治理、節能減碳、綠色採購、社會關懷、責任投資等多元面向。其中公司治理方面，獲得2017《財資雜誌》－亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任、及投資人關係白金獎，也連續三年奪下《財訊》金融獎─金控CSR優質獎，充分贏得國內外專業機構的高度肯定。

面對全球氣候變遷議題，元大金說，特別關注「氣候變遷」對於經濟、金融環境與法規面的影響。為積極提升環境永續績效，降低環境資源使用衝擊，自2016年起陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查以及ISO 50001能源管理系統。去年金控暨子公司全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。

元大金控基於「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」之企業文化，致力與各利害關係人建立公開透明的溝通管道，透過良好互動，帶來更多正面效益，未來將持續善盡企業社會責任，落實於環境、社會、公司治理等三面向，朝向企業永續發展而努力。

元大金控4G
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

3元累積1哩！這張航空聯名卡賺機票速度快八倍

2019-04-19 17:31

誤食、骨折…好動兒專屬傷害險

2019-04-19 14:53

錢花刀口 為孩子3階段投保

2019-04-19 14:53

無人機妙用 富邦產推「香蕉植株農作物保險」

2019-04-19 14:45

國票金表態支持純網銀三搶二 發揮鯰魚效應

2019-04-19 11:18

樂天攻純網銀 強打兩優勢

2019-04-19 02:20

兆豐銀 推一日快閃送芭樂

2019-04-19 02:04

金管會五大開放 力挺電子支付

2019-04-19 02:04

台企銀私募現增引國發基金 下半年啟動

2019-04-19 00:59

拚電子支付 金管會5大開放

2019-04-19 00:37

日本樂天銀行來台分享網銀實際資安運用技術

2019-04-18 23:45

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

南山人壽二點聲明 營運照常

2019-04-18 23:23

變更收費方式 南山人壽挨重罰

2019-04-18 23:23

Fintech追求效率 踩到監管紅線

2019-04-18 23:23

開發金董監改選 超額提名

2019-04-18 23:23

境外保險業務急凍

2019-04-18 23:23

老闆留才新招 開「財務健全課程」解決員工財務痛點

2019-04-18 21:10

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

有3％就偷笑？美元定存別只看利率 你該知道這兩件事

2019-04-12 11:24

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

2019-04-19 15:28

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

變更收費方式 南山人壽挨重罰

2019-04-18 23:23

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

南山人壽二點聲明 營運照常

2019-04-18 23:23

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

Fintech追求效率 踩到監管紅線

2019-04-18 23:23

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

離岸風電併聯 拚最後一哩路

2019-04-19 01:25

威州投資案傳生變 鴻海：徵才計劃是長期性質

2019-04-19 10:34

又來了！桃園市空服員工會5月舉行長榮航罷工投票

2019-04-19 15:31

兆豐銀 推一日快閃送芭樂

2019-04-19 02:04

拚電子支付 金管會5大開放

2019-04-19 00:37

北市二大樓傾斜 有21位住戶投保基本地震險

2019-04-18 19:50

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

金管會五大開放 力挺電子支付

2019-04-19 02:04

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

開發金董監改選 超額提名

2019-04-18 23:23

新聞分析／當員工為加薪罷工…管理高層兩套標準？

2019-04-18 23:51

台商回台投資超火熱 龔明鑫：證明當初政策判斷是對的

2019-04-19 11:16

樂天攻純網銀 強打兩優勢

2019-04-19 02:20

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02

游振偉 出任能源局長

2019-04-19 01:25

台積5奈米…下波成長主力

2019-04-19 01:19

境外保險業務急凍

2019-04-18 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top