首次納台灣永續指數成分股 元大金獲頒企業專屬標章

2019-04-19 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大金控連續兩年成為富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index成員，本次更首度入選「台灣永續指數」成分股並獲頒成分股企業專屬標章。元大金控表示，公司治理表現及營運績效皆長期備受國內外專業評比機構肯定，顯示在壯大企業資產規模的同時，於公司治理及社會責任履行方面，已位列全台金融業領先指標集團。

「FTSE4Good台灣指數公司台灣永續指數」(簡稱台灣永續指數)，為國內首檔結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型ESG指數，並涵蓋健康與安全，反腐敗和氣候變化等領域的績效，適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標，希望讓投資人在落實永續投資同時，也能獲得長期穩健的投資報酬。

元大金表示，該金控投入企業社會責任的具體實踐作為，包括公司治理、節能減碳、綠色採購、社會關懷、責任投資等多元面向。其中公司治理方面，獲得2017《財資雜誌》－亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任、及投資人關係白金獎，也連續三年奪下《財訊》金融獎─金控CSR優質獎，充分贏得國內外專業機構的高度肯定。

面對全球氣候變遷議題，元大金說，特別關注「氣候變遷」對於經濟、金融環境與法規面的影響。為積極提升環境永續績效，降低環境資源使用衝擊，自2016年起陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查以及ISO 50001能源管理系統。去年金控暨子公司全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。

元大金控基於「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」之企業文化，致力與各利害關係人建立公開透明的溝通管道，透過良好互動，帶來更多正面效益，未來將持續善盡企業社會責任，落實於環境、社會、公司治理等三面向，朝向企業永續發展而努力。