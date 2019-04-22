低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00 文／ 黎詩彥



房貸利率溜滑梯，挑戰歷史新低點。低利時代，房貸怎麼貸最划算？趁著各家銀行紛紛祭出房貸優惠專案，民眾選擇性更多，建議民眾可以多看多比較各家銀行貸款利率、年限、寬限期……，為自己省更多。同時，善用銀行轉增貸優惠方案，不僅可以為家庭經濟減壓，也能讓資金運用更靈活有彈性，輕鬆完成人生每個階段的夢想。

▲低利時代，民眾多看多比較，可望能爭取到更優惠房貸方案。圖片來源／iStock 分享 facebook

房貸省息 夢想零距離

房貸方案百百種，差一點，省很大！假設新貸款的利率比原本貸款優惠 0.25%，以貸款 100 萬元來試算，一年能省下 2500 元的利息，若以總貸款為 500萬元計算，一年下來共省下12500元利息。

在銀行擔任理財專員的王先生，結婚買了房子後，每月三分之一的薪水都用來繳房貸，已經好幾年沒有帶家人出國旅遊，生了兩個孩子後，更是縮衣節食，省錢省到懷疑人生……。

王先生看到台新銀行房貸轉增貸優惠方案後，認為台新銀行的房貸利率和年限，對他來說更划算、更有利，因此決定把房貸搬家，並順便增貸一筆旅遊基金。王先生很開心地發現，由於台新銀行提供他的利率比原銀行更優惠，所以即使增貸了一些額度，他每月繳款的金額也比原來更低。這不僅大大減輕他的經濟壓力，也讓全家人的生活更有品質。

▲房貸搬家省息有利，輕鬆實現帶家人出國旅行的夢想。圖片來源／iStock 分享 facebook

像王先生這樣的案例不是少數，只要透過房貸搬家，找到最適合自己的優惠方案，就可以完成更多夢想清單。無論是五月報稅季來臨，或是母親節帶家人出國旅遊……等，許多願望都可以不用一延再延，現在就可以把握當下，輕鬆圓夢，讓您不只是有房子的「人生勝利組」，更是聰明理財的「人生省力組」。

台新銀行「三大好康貸您巢有利」

即日起至108年6月30日止，台新銀行推出「三大好康貸您巢有利」活動：民眾只要上網體驗「可貸額度試算」，就有機會抽中Dyson Pure Cool™二合一涼風空氣清淨機。若是申辦台新銀行房貸轉增貸成功，可享前六期優惠利率1.6%起，第七期後1.66%起。網路申辦再加碼，單筆手續費只要NT1,500元。多重好康貼心服務，就是要讓您轉貸省息，即刻減壓，肩膀不再硬扣扣！

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