誤食、骨折…好動兒專屬傷害險

2019-04-19 14:53 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



架構好基本保障之後，不妨根據你家小孩的特性，針對個別需要加強防護，如果是極限運動愛好者，不妨加強兒童專屬傷害險，活潑好動又好奇心重的小孩，也有保險針對小孩誤食異物和骨折提供特定傷病保障。

台灣近幾年颳起一股孩童瘋玩滑步車的現象，並參與國內外大大小小的滑步車比賽，極限運動的年齡層逐漸變小，越來越多孩童喜歡假日到公園玩滑步車、蛇板及直排輪等活動；但在孩子玩樂之餘，也隱藏了受傷的風險，如果你的小孩是各類極限運動箇中高手，更應該要幫他注意傷害險規畫。

和泰產險針對孩童推出全新傷害險專案「童趣嘉年華」，對象為0至未滿15歲的孩童皆可投保，保障涵蓋一般意外身故或失能保險金、實支實付傷害醫療、重大燒燙傷、個人傷害特別看護費用保險金等，同時針對兒童經常發生的重大燒燙傷給付也提高至300萬元。

發生在兒童身上比較常見的棘手疾病包括腸病毒、腦膜炎、傳染性腸胃炎等，年紀小的幼童也容易發生誤食東西的情況；元大人壽健康人生終身醫療健康保險除提供被保險人住院醫療、加護病房、出院療養、住院前後門診、手術醫療等保障項目，以及燒燙傷相關保障，特別針對保險年齡未滿14歲的幼童提供特定傷病、骨折、食物中毒的專屬保障。

元大人壽表示，特定傷病包括幼童常見的特定傷病項目，例如腸病毒感染、哮吼症、腦膜炎等類型，以及小朋友發生異物吞食、誤食傷害性化學物質的狀況，若經醫師診斷確定且住院治療四天以上，或是發生食物中毒住院診療，即可獲得保險金理賠。