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只因公司說女神不能有病！邵庭悲瞞妥瑞症五年

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

錢花刀口 為孩子3階段投保

2019-04-19 14:53聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

日前有網友在臉書社團發文表示，私立幼稚園一學期學費高達18.6萬元，難怪許多年輕...
日前有網友在臉書社團發文表示，私立幼稚園一學期學費高達18.6萬元，難怪許多年輕人不敢生小孩；其實不只是幼稚園，小孩子從出生到上學，不同階段還有保險要規畫，預算有限的父母規畫兒童保單重點，可根據小孩成長的不同時期，分三階段完成保險架構。 本報資料照片
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日前有網友在臉書社團發文表示，私立幼稚園一學期學費高達18.6萬元，難怪許多年輕人不敢生小孩；其實不只是幼稚園，小孩子從出生到上學，不同階段還有保險要規畫，預算有限的父母規畫兒童保單重點，可根據小孩成長的不同時期，分三階段完成保險架構。

新生兒時期

住院日額型醫療險

實支實付型醫療險

元大人壽表示，對於孩子還是處於幼童階段的家長而言，要注意小朋友的抵抗力較低，也特別好動，這階段的小朋友較容易感冒或發生意外傷害，一般而言，治療小感冒或是小擦傷的負擔還不算太大，不過若是需要住院診療，甚至手術醫療，則可能讓家長在心理、經濟都承擔不小的壓力，建議透過保險規畫，讓經濟壓力降到最低。

父母全心想幫孩子規畫完善的兒童保單，真的有規畫在刀口上嗎？全球人壽建議，父母可以依小孩不同階段的需求，選擇適合的醫療險保障；新生兒時期以住院日額型醫療險及實支實付型醫療險為主，由於新生兒可能因為抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，當情況較為嚴重時可能需要住院診療，在住院時期父母可能也需要請假照料小孩，因此需要提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可以作為填補請假時期收入短少的住院日額型醫療險。

小學時期

補強傷害險與傷害醫療險

小學時期需補強傷害險及傷害醫療險，通常就讀小學的小孩因為活潑好動，可能出現如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故，全球人壽建議，小孩如果已經投保了住院日額型醫療險及實支實付型醫療險，這時期父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。

中學、大學時期

癌症險、重大疾病險

到了中學、大學期間，全球人壽建議，父母則可再逐步幫小孩規畫癌症險、重大疾病險或是重大傷病險。

現在癌症仍位居十大死因首位，罹癌年齡也有愈來愈年輕的現象，但又受惠於醫療科技的進步，許多癌症若發現得早，可以獲得良好控制，規畫癌症險可以幫助小孩轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用。

重大疾病險或重大傷病險則是除了同樣針對癌症提供給付，還將心肌梗塞、腦中風等重大疾病也納入理賠範圍中，可以幫助年紀漸長的孩子減輕罹患重疾後的醫療費用支出，也能減輕父母的負擔。

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