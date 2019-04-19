國票金表態支持純網銀三搶二 發揮鯰魚效應

2019-04-19 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



要成為台灣最強鯰魚，純網銀預備隊伍樂天國際商業銀行預定總經理佐伯和彥，昨（18）日首度以兩點規劃談台灣純網銀架構發展，要以「資訊安全」與「大數據分析」兩大強項，助金管會在台發揮鯰魚效應。

市場預期，樂天國際商銀強勢以高資安態度來襲，成為其他兩隊純網銀隊伍勁敵。

國票金董事長魏啟林則認同金管會主委顧立雄「純網銀三選二」政策，認為只有真正的鯰魚，才值得引進，幫忙推展台灣金融科技及銀行業進入4.0時代。

純網銀是金管會主委顧立雄今年的數位金融大戲之一，市場關注這項政策是否能刺激台灣金融業改頭換面發展，發揮「鯰魚效應」。

昨日樂天國際商業銀行籌備處與日本樂天銀行、台大商學研究所商業智慧實驗室昨日首度合作舉辦資安研討會，樂天純網銀將資安經驗來台開講。包括魏啟林、佐伯和彥以及樂天國際銀行預定董事長簡明仁同步出席。

據悉，樂天與國票金隊伍已經與IBM簽訂獨家合作約，要在台灣重建與日本樂天銀行一樣的高資安系統，日本樂天銀行擁有200個人才IT。IBM在台金融業服務經驗豐富，成為樂天國票隊伍一大黑馬。

日本純網銀從2000年開始發展，現已有10家在營運，其中樂天銀行在日本擁有超過700萬的帳戶，是當年日本開放純網銀成功的強者「鯰魚」，樂天國際銀行籌備處看準台灣純網銀鯰魚效應，與日本樂天公司合作，要在台灣金融業帶動新創新金融服務。

佐伯和彥指出，將從兩點建構台灣純網銀獨有模型，第一為透過大數據分析，第二為網路犯罪。

佐伯和彥表示，將透過數據分析台灣消費者行為模式，透過不同產業尋找新客戶，並將帶領日本樂天資安經驗來台，尤其是防範來自海外的網路犯罪，可透過模式推算與偵測。

他指出，樂天生態圈並非封閉，不能僅自己繁榮。當初樂天是電商平台，從地方小型店面做起，創設人希望地方小產業可以活絡，因而創樂天電商平台，即便之後擴大生態圈到旅遊，仍希望加入生態圈的業者，都可以繁榮自己的產業，雙方相甫相成。目前日本樂天全球會員數超過1億人。