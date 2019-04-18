日本樂天銀行來台分享網銀實際資安運用技術
全球已進入無現金時代，透過網路使用金融服務已是趨勢，純網銀的核心就是資訊安全。日本樂天銀行資安專家佐伯和彥今天分享樂天網銀的實際資安運用，包括「交易監控系統」和「詐騙防制系統」，防範駭客攻擊，發揮防制洗錢功能，阻擋網路交易上的各種詐騙手法，以實際經驗帶動我國金融科技安全的革新。
樂天國際商業銀行籌備處今天舉辦「純網銀鯰魚與資安技術漣漪---日本樂天技術」論壇，邀集日本樂天銀行資安專家佐伯和彥、台灣大學研究金融科技創新商業模式專業領域的陳文華教授、東吳大學講座教授、金融科技中心前執行長蔡宗榮博士、Pi拍錢包行動支付平台營運長韓昆舉等專家學者，共同研討關於金融科技如何扎根台灣，加速接軌國際化的腳步。
日本樂天銀行自行研發設立資安系統與營運中心，為24小時全天候即時監控系統，只要網路交易發生異常情況，就會立刻偵測並阻擋發生。
其中取得國際專利的「高風險檢測系統」（EXquisite CALculater In Bank URgent Risk，EXCALIBR），主要防止第三人想要盜用帳戶時，或不當交易發生時能夠立即攔截，不讓客戶資金受損，徹底做到保護客戶帳戶安全。
日本樂天銀行目前是日本最大且獲利第一的純網路銀行，本身已累積18年的純網銀經驗，開戶數超過720萬戶，擁有先進資訊安全控管實務經驗，能夠有效降低純網銀的資安風險。
未來樂天銀行與國票金控合資之樂天國際商業銀行若能獲金管會核准成立，將會引進能讓台灣民眾安心便利的嶄新網銀服務，使消費者更有保障。
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