日本樂天銀行來台分享網銀實際資安運用技術

2019-04-18 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全球已進入無現金時代，透過網路使用金融服務已是趨勢，純網銀的核心就是資訊安全。日本樂天銀行資安專家佐伯和彥今天分享樂天網銀的實際資安運用，包括「交易監控系統」和「詐騙防制系統」，防範駭客攻擊，發揮防制洗錢功能，阻擋網路交易上的各種詐騙手法，以實際經驗帶動我國金融科技安全的革新。

樂天國際商業銀行籌備處今天舉辦「純網銀鯰魚與資安技術漣漪---日本樂天技術」論壇，邀集日本樂天銀行資安專家佐伯和彥、台灣大學研究金融科技創新商業模式專業領域的陳文華教授、東吳大學講座教授、金融科技中心前執行長蔡宗榮博士、Pi拍錢包行動支付平台營運長韓昆舉等專家學者，共同研討關於金融科技如何扎根台灣，加速接軌國際化的腳步。

日本樂天銀行自行研發設立資安系統與營運中心，為24小時全天候即時監控系統，只要網路交易發生異常情況，就會立刻偵測並阻擋發生。

其中取得國際專利的「高風險檢測系統」（EXquisite CALculater In Bank URgent Risk，EXCALIBR），主要防止第三人想要盜用帳戶時，或不當交易發生時能夠立即攔截，不讓客戶資金受損，徹底做到保護客戶帳戶安全。

日本樂天銀行目前是日本最大且獲利第一的純網路銀行，本身已累積18年的純網銀經驗，開戶數超過720萬戶，擁有先進資訊安全控管實務經驗，能夠有效降低純網銀的資安風險。