老闆留才新招 開「財務健全課程」解決員工財務痛點

2019-04-18 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美商保德信人壽在美國非常成功的「財務健全課程」，今年將引進台灣，免費與企業合作，提供給企業的員工，是美商保德信金融集團在海外市場推廣首例，也是國內壽險業創新服務的創舉。保德信調查顯示，有77%民眾表示，若雇主能提供財務相關課程或資源，會增加留任的意願。

保德信人壽與母公司美國保德信金融集團合作進行《2019台灣民眾財務健全概況調查》，調查發現，財務問題是台灣民眾最大的壓力來源，從生活日常開銷到未來的退休所需都帶來不安與擔憂。

保德信人壽總經理泰迪倫（Dylan Tyson）表示，從《2019台灣民眾財務健全概況調查》看見了大多數台灣民眾負擔的財務壓力無所不在，保德信引進「財務健全」觀念與課程，希望能協助民眾減輕財務壓力。呼籲企業及團體組織重視此社會議題，共同參與推廣財務健全新觀念。

針對台灣民眾的需求，保德信今年推出四大主題，包括「整體財務規劃」、「風險規劃」、「投資規劃」和「退休規劃」，提供深入淺出、讓學員能夠有架構的學習藍圖，並分享容易應用的理財小工具，透過實際操作，幫助學員從財務的日常管理到建立長期財務健全的目標。

泰迪倫呼籲，企業、團體組織一起採取行動，有系統地將正確的財務金融知識提供給企業員工或組織會員，在組織的支持下形成群聚學習網絡，有助於學員的財務健康。員工有能力處理好生活中的大小財務需求，就能更專心在工作上。

為推廣財務健全的概念，保德信人壽與社會企業平台「社企流」合作，今年將聯合舉辦一系列活動倡議財務健全新思維，邀請社會企業與各界凝聚共識，一起為台灣社會編織財務健全網。