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好享退「全民退休投資專案」報名人數突破2.5萬人

2019-04-18 20:44經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

好享退「全民退休投資專案」報名開跑後，原定一萬個名額不到一天就額滿，開放報名才一周，累積報名人數已突破2.5萬人（截至18日中午），主辦單位加碼開放報名至4月底前，不限名額也正倒數中。此外，18日也是三家入選投信安聯投信、國泰投信與群益投信等三家投信提交組合型基金的期限。

對於三家投信提交的組合型基金，專案小組預定於29日進行審定，預計7月24日開始募集，7月底上架銷售。

三家基金公司將各提出三檔組合型基金，總計共九檔基金供投資人選擇。其中，群益與國泰投信都將針對專案量身打造新基金，安聯投信則將以現有的產品應戰。

據了解，群益投信將推出目標風險類型基金，也就是依投資人投資屬性，分成積極、穩健、保守三類型。國泰投信則是推出目標日期型基金，投資人可根據目標退休時間決定，即2029基金、2039基金，以及2049基金。

安聯提出的三檔基金為安聯四季回報債券組合基金（保守型）、安聯四季雙收入息組合基金（穩健型），以及安聯四季成長組合基金（積極型），三者合計規模超過新台幣70億元。

安聯投信旗下的組合型基金規模是國內投信最大，第一檔四季系列產品成立時間超過十年，也已經過市場檢驗。安聯投信自2005年就領先市場發行第一檔目標日期傘型基金，而自2008年起轉型為目標風險型，也就是四季系列組合基金陸續推出；當初產品設計考量主要是著眼於市場步調，以貼近退休理財的特性，從投資人角度出發，推出不同屬性的基金。

群益投信在組合基金管理經驗豐富，長期致力於全民退休理財推廣，更是現任私校退休自主投資平台顧問，績效優異。群益投信自2017年起就擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，投資邏輯近似組合基金之操作，由於操作規模高達513億元，也是業界少數具備大規模組合型產品操作經驗的資產管理公司。

好享退「全民退休投資專案」原限量的報名享好禮同時延長贈送，基富通提醒，報名後須在7月30日前完成開戶，才能保有加入「好享退」全民退休投資專案的資格。

退休群益國泰
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