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北市二大樓傾斜 有21位住戶投保基本地震險

2019-04-18 19:50經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣18日下午出現強震，16家產險公司、產險公會人員，傍晚急忙到地震基金開會。產險業者指出，初步統計，台北市兩棟傾斜大樓，共有21位住戶向十家產險公司投保住宅地震基本保險理賠金額合計最多3,570萬元。

為因應地震風險，我國在921大地震後成立財團法人住宅地震保險基金(簡稱地震基金)，目前由金管會保險局副局長張玉煇兼任代理董事長。地震基金2002年成立以來，最大理賠事件為2016年台南市維冠金龍大樓倒塌，給付的住宅地震基本保險，合計理賠金額約1.5億元；次為2018年花蓮地震，理賠金額合約1億元。

產險業者指出，初步統計，台北市長安東路二段金林大樓、信義路四段富貴角大樓，兩棟出現傾斜的大樓，共有21位住戶，向美商安達、富邦、國泰、明台、新安東京海上、新光、台產、第一、華南、泰安等十家產險公司投保住宅地震基本保險。

以每戶理賠上限170萬元概算，21戶合計3,570萬元。不過，住宅地震基本保險必須全損，也就是大樓的傾斜率大於等於1/30；抑或，屋內受損嚴重，即受損達到重置成本的50%，才能獲得150萬元建築本體賠款，及20萬元臨時住宿費，合計170萬的理賠。

住宅地震基本保險雖為政府政策美意，但因理賠標準嚴格，加上必須與火險一起購買，國人投保率並不高，有投保該險種的住戶，目前僅占全國住宅戶數的34%。

商業大樓方面，產險業者指出，初步了解，目前尚無災情傳出。

921大地震理賠保險
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