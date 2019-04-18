地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會表示，我國住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，其中新竹、桃園、新北、台中、台北、台南、基隆、高雄市投保率超過30%。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

今（18）日下午在花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1，最大震度7級地震，金管會啟動緊急應變機制，到目前為止，投保率只有34.77%，其中投保率最高的三縣市，依序是新竹42.64%、新北42.01%、桃園市41.94%。

金管會表示，地震發生後第一時間已責成財團法人住宅地震保險基金，主動與震區的縣市消防局聯繫及瞭解災情，並在中央災害應變中心成立後，進駐該應變中心以瞭解最新的災情，該基金並依緊急應變作業流程召開內部會議，啟動緊急應變機制、召開緊急會議，並請所有簽單公司一併出席，就損失進一步清查瞭解。

金管會提醒已投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。

金管會表示，我國住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，到今年3月底，台灣地區已逾302萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約34.77%，仍有許多屋主尚未投保，建議屋主應提早投保，以獲得基本保障。

投保率超過30%的縣市，包括新竹、桃園、新北、台中、台北、台南、基隆、高雄市。

投保率最高的縣市依序是，新竹42.64%、新北42.01%、桃園市41.94%，至於位於都會區的台北市則是38.76%，震央花蓮地區投保率則是28.01%。