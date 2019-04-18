親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融第3打席再敲安 單場雙安打擊率3成13

曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會表示，我國住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，其中新竹、桃園、新北、台...
金管會表示，我國住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，其中新竹、桃園、新北、台中、台北、台南、基隆、高雄市投保率超過30%。 圖／聯合報系資料照
分享

今（18）日下午在花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1，最大震度7級地震，金管會啟動緊急應變機制，到目前為止，投保率只有34.77%，其中投保率最高的三縣市，依序是新竹42.64%、新北42.01%、桃園市41.94%。

金管會表示，地震發生後第一時間已責成財團法人住宅地震保險基金，主動與震區的縣市消防局聯繫及瞭解災情，並在中央災害應變中心成立後，進駐該應變中心以瞭解最新的災情，該基金並依緊急應變作業流程召開內部會議，啟動緊急應變機制、召開緊急會議，並請所有簽單公司一併出席，就損失進一步清查瞭解。

金管會提醒已投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。

金管會表示，我國住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，到今年3月底，台灣地區已逾302萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約34.77%，仍有許多屋主尚未投保，建議屋主應提早投保，以獲得基本保障。

投保率超過30%的縣市，包括新竹、桃園、新北、台中、台北、台南、基隆、高雄市。

投保率最高的縣市依序是，新竹42.64%、新北42.01%、桃園市41.94%，至於位於都會區的台北市則是38.76%，震央花蓮地區投保率則是28.01%。

地震保險
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43

新台幣開盤 貶值1.2分

2019-04-18 09:06

加速普及 「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55

虛擬幣採低度監理 買賣自負風險

2019-04-18 02:55

首家虛擬幣交易所 開幕

2019-04-18 02:55

三商壽Q1轉盈 賺2,000萬

2019-04-18 02:53

台壽催動樂齡產業 開花結果

2019-04-18 02:53

放款中小企 今年可達標

2019-04-18 02:53

財部促公股銀金援企業

2019-04-18 02:53

債券ETF 當紅炸子雞

2019-04-18 02:53

櫃買中心強打富櫃200商品

2019-04-18 02:53

影╱渣打：美元走勢將見頂 英鎊、歐元現轉機

2019-04-17 20:59

全球央行齊聲高鴿 外銀看好新興市場和亞股

2019-04-17 14:36

STO在吵甚麼？ 金管會主導金融科技大戲 業者提2點關鍵

2019-04-17 12:53

有3％就偷笑？美元定存別只看利率 你該知道這兩件事

2019-04-12 11:24

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

張忠謀退休金曝光 台積電付他這麼多

2019-04-17 22:02

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

中華電董座…65歲鄭優被退休 65歲謝繼茂請退反升官

2019-04-18 00:07

加速普及 「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00

台積電：處於歷來最佳位置

2019-04-18 01:10

調解破局 長榮航陷罷工危機

2019-04-17 23:28

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

中華電董座…鄭優卸任 謝繼茂接任

2019-04-17 23:35

張忠謀退休金 逾7,600萬

2019-04-18 01:10

蘋果、高通和解 催生5G iPhone

2019-04-18 03:04

半導體未來成長驅動力 台積電：5G及AI

2019-04-17 21:28

紡織廠東協擴產 加速度

2019-04-17 23:11

英特爾 退出5G晶片戰

2019-04-18 03:05

台灣下個兆元產業 蔡英文：Google和我說是雲端產業

2019-04-18 09:31

郭台銘參選總統 鴻海：營運由專業經理人負責

2019-04-18 09:27

蘋果四大代工廠 擺脫訴訟陰霾

2019-04-18 03:04

防長榮航罷工 交部備戰…沙盤推演

2019-04-17 23:23

鴻海、宏達電 名列區塊鏈50強

2019-04-18 01:10

長榮航勞資僵持…卡在2美元

2019-04-17 23:22

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43

全台最美飯店票選出爐 冠軍居然在嘉義

2019-04-17 22:53

網家結盟eBay 衝跨境電商

2019-04-17 23:31

漲價有感！菸稅進帳多5成 買菸的人少了

2019-04-18 09:53

政院拍板！長照扣除額12萬 估29萬人受益

2019-04-18 11:33

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

逆勢成長 ６檔豐田概念股催油門

2019-04-17 19:54

首家虛擬幣交易所 開幕

2019-04-18 02:55

台達電砸25億 中壢買地擴產

2019-04-18 00:46

台積電向股東報告：7奈米製程領先對手至少一年

2019-04-17 22:24

誠美材葉美麗涉掏空 遭約談

2019-04-17 23:32

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22

勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開

2019-04-17 19:31

保德信調查：財務問題是台灣民眾最大壓力來源

2019-04-17 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top