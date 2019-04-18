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影響保戶權益金管會重罰南山600萬元 總經理停職半年

2019-04-18 17:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

南山人壽未徵得保戶同意即片面變更保費收取方式，導致部分保戶的保單停效或自動墊繳保費，損害保戶權益。金管會今天公布，核處南山人壽600萬元最高額度罰款，總經理許妙靜停職半年，副總吳雲嬌及范嘉玲停職5個月。

金管會官員表示，要保書也是契約內容，若要改變收費制度，需由保戶申請變更收費方式，但南山卻採用擬制（假設）保戶同意的方式，未回覆就視為同意，影響3萬多名保戶，造成256件保單停效、2407件保費由保價金墊繳，影響保戶權益，違反保險相關法令及有礙健全經營。

金管會官員指出，南山處理變更保費收取方式的過程中，法務部門有提出意見，認為要尊重契約約定否則會有法律風險，但主持專案小組會議的總經理許妙靜並無注意到應保護保戶權益，督導相關部門的主管也有責任，因此此次首次對經理人祭出停職的懲處。

前年底南山大砍130多名收費員，改由保戶自行繳納保費，有保戶因未注意或不同意繳費方式變更而未繳保費，造成保單超過繳費期60天後停效，或由客戶的保單價值準備金（保價金）墊繳，影響保戶權益。

金管會呼籲，保險業有別於一般行業，資金大部分來自保戶，保險公司日常營運的各項決策，應以保障眾多保戶權益為依歸，專業經理人於執行公司相關政策時，應以維護保戶權益為優先，以善盡保險公司的企業責任。

保費保單金管會南山人壽保險
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