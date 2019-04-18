發揮鯰魚精神 樂天純網銀資安經驗來台開講

2019-04-18 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



參與純網銀籌備的國票金今（18）日表態，支持金管會三選二政策，希望金管會能選出「真正的鯰魚」放入台灣over banking市場，以創造成功的嶄新金融服務。

日本樂天也看好金管會主委顧立雄「鯰魚政策」，今日表態要當「純網銀真正強者」。

為加強金融科技交流、發揮「鯰魚效應」，樂天國際商業銀行籌備處與日本樂天銀行、台大商學研究所商業智慧實驗室18日首度合作舉辦資安研討會。

日本台灣交流協會台北辦事處代表沼田幹夫Mikio Numata致辭時指出，全球走向無現金時代，日本純網銀從2000年開始發展，現已有10家在營運，但互聯網金融服務在方便的背後有時也有意想不到的陷阱，因此資安、風險管理也要並重。

樂天高層指出，將會在台灣強力打造鯰魚效應，提供高資安服務，在台灣金融圈創造強大漣漪，提供新金融服務。

沼田幹夫指出，樂天銀行擁有悠久的歷史和經驗，通過提供增值便捷的服務，在日本擁有超過700萬的帳戶數量可提供在日本發展有用的的經驗。目前台灣金管會已制定了純網銀的政策，而樂天銀行也與國內金控攜手發展，為此感到自豪，但就像抓住新商機的大膽立場一樣，希望在風控、資安良好管理下，這些挑戰能夠帶來良好的效果。

國票金董事長魏啟林則指出，目前網銀多為實體銀行經營，開放純網銀將可促使金融業學習、提高競爭力，所以國票金也與樂天合作在台灣申請成立純網銀，日本樂天銀行事經營極為成功的銀行，樂天電商、集團下的數十種網銀服務已經形成生態圈，全球會員數超過1億人。