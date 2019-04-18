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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

人口老化加上少子化讓國人更重視退休規劃，不過根據調查顯示，台灣人對退休準備不足，擅長存錢的台灣人，每三個就有一個沒有準備可以支持緊急情況的存款，而且有一半的人表示，如果失去固定收入，目前的生活方式最多只能維持一年。

保德信人壽「2019 台灣民眾財務健全概況調查」顯示，財務問題是台灣民眾生活最大的壓力來源，高達34%受訪者有此困擾，其次是工作方面的壓力27%，健康相關的壓力21%。

首當其衝的財務問題的三個主因包括，日常的「生活開銷」57%感到壓力大，未來的退休儲蓄也有49%認為是壓力，繳納房貸則有25%；可見身邊大大小小的財務壓力已經壓得台灣民眾喘不過氣。

為協助大眾妥善規劃自己的財務，保德信人壽從美國引進的「財務健全課程」；保德信人壽表示，這套財務健全課程在美國已推行數年，台灣則是海外第一個推行的市場；運用美國保德信財務健全課程的成功經驗並因應在地需求量身訂做，從今年針開始對台灣企業與團體組織推出民眾非常關心的四大主題，包括「整體財務規劃」、「風險規劃」、「投資規劃」和「退休規劃」,提供深入淺出、讓學員能夠有架構的學習藍圖，並分享容易應用的理財小工具，透過實際操作，幫助學員從財務的日常管理到建立長期財務健全的目標。

財務健全課程屬於免費提供的服務，保德信人壽總經理泰迪倫表示，希望企業、團體組織一起採取行動，有系統地將正確的財務金融知識提供給企業員工或組織會員，在組織的支持下形成群聚學習網絡，有助於學員的財務健康；企業讓員工能有能力處理好生活中的大小財務需求，也就能更專心在工作上，促進員工長期的福祉的同時更有助於雇主與員工的共好。

台灣保德信人壽自美國母公司引進財務健全課程，免費為企業團體打造員工新福祉。 記者...
台灣保德信人壽自美國母公司引進財務健全課程，免費為企業團體打造員工新福祉。 記者仝澤蓉／攝影
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