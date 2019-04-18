「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為協助落實普及行動支付政策，財政部督導8家公股銀行與財金資訊股份有限公司共同合作，自106年9月19日推動「台灣 Pay QR Code共通標準」（「台灣Pay」）。

台灣Pay配合國人消費習性，已導入四大超商，萊爾富、全家及OK於107年上線，7-ELEVEN於108年3月上線，目前推出優惠活動，鼓勵民眾使用台灣Pay進行消費。

財政部表示，未來台灣Pay將持續拓展市集攤販、知名商圈、觀光景點及校園等據點，並不定期推出優惠活動，建構完善行動支付環境。

目前與台灣Pay合作的商家已超過50000家，在7-ELEVE也支援後，等於全台四大超商都能夠使用台灣Pay，更加速台灣Pay的普及。

台灣Pay積極在市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園大力推廣，包括四大超商、高鐵、台灣菸酒、錢櫃KTV、聖德科斯、故宮博物院、台北希望廣場、建國花市、永康商圈以及大學院校與其周邊商圈等，並不定期推出各項優惠活動。