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影╱渣打：美元走勢將見頂 英鎊、歐元現轉機

2019-04-17 20:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

渣打國際商業銀行財富管理處發布2019年第二季全球投資市場展望指出，隨著美國聯準會下調經濟成長預估、停止升息步伐與結束資產負債表緊縮，國際美元走勢即將見頂，主要對手貨幣之英鎊與歐元可望反彈，現在正是掌握匯市投資轉折點的好時機。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，美元正步入2018年2月以來升勢的末段，美聯儲更加鴿派立場、經濟成長與利差因素，不再支持美元一枝獨秀格局，美元指數持續突破95的關鍵支撐價位顯示，美元走勢即將見頂，新的下行趨勢已經開始，很可能從年中開始走低。

相較之下，英鎊與歐元兌美元匯價將出現反彈格局，英國「硬脫歐」的風險相對較低，更可能出現的情景是脫歐進程後延，有鑑於英鎊估值較低，隨著脫歐問題逐漸釐清後，英鎊兌美元匯價可望反彈。

至於歐元上半年可能延續走弱態勢，但基於歐元區經濟成長將於下半年落底回升，有望支撐歐元兌美元匯價於下半年展開新一輪升值走勢。

最受關注的日圓和人民幣方面，日本央行可能採取財政刺激以抵銷今年10月份提高消費稅的衝擊，屆時將有利於日圓走勢，一旦全球貿易戰憂慮再升，也可能刺激日圓作爲避險貨幣而走強，預期美元兌日圓匯率於105~113區間波動。

人民幣則持續以穩定為訴求，中國經濟可能需要額外的持續刺激，包括鬆綁貨幣狀況，利差可能限制人民幣走強，但官方可能繼續強調「穩定」，預期美元兌人民幣短期內將於6.60~6.80區間波動，美元中期走弱及貿易談判結果，可能刺激人民幣挑戰6.50價位。

傅敏儀認為，今年主要國際匯率此消彼長的輪動態勢明顯，匯市投資機會增加，但難度也相對提升，24小時跳動的外匯交易市場隨時都可能出現值得進場的目標價位。

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