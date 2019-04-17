想上財務健全課程 這家美國壽險巨擘免費幫你服務

2019-04-17 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保德信人壽17日舉行盛大記者會，宣布從美國母集團引進增進財務素養的系列課程，免費幫國內企業、學校、團體組織上課，歡迎有興趣的單位與該公司聯絡。

保德信人壽是美國保德信金融集團（Prudential Financial）在台灣的子公司，在台灣深耕逾29年，也是金管會2005年實施提高國人保險保障方案以來，累計15次獲得表揚的優質保險公司。

美國保德信金融集團在美國以外的十個國家設有營業據點，台灣保德信人壽總經理泰迪倫（Dylan Tyson）指出，台灣是集團在海外推廣這項課程的第一個國家，根據台灣保德信委託台灣尼爾森進行的調查，財務問題是台灣民眾最大的壓力來源，比工作、健康還憂慮。

根據調查，29%的台灣民眾覺得財務吃緊，只有9%的人認為自己財務安全。而台灣民眾的壓力來源，財務問題高居第一、占34%；其次為工作、占27%；第三為健康、占21%。

泰迪倫說，總體而言，台灣民眾對自身的財務狀況感到憂慮，但尚未做好退休準備，且對於達成財務目標缺乏信心。

調查結果也顯示，台灣人想要且需要財務教育。68%受訪者認為，若雇主提供健全財務課程，將對他們很有幫助。另外，若雇主提供健全財務資訊與服務，增加留任意願的比率更是達到77%。

負責推廣這項課程的美國保德信金融集團副總經理Michele Rinn表示，該課程在美國已幫助過600家公司、醫院、學校與協會。「無論你處在人生哪個階段，剛開始工作，要組織家庭，或準備退休，我們的課程都能幫助各位」。

Michele Rinn說，美國的雇主已經把保德信的財務健全課程，做為企業能夠提供給員工的重要福利，員工是企業最重要的資產，而無論每個人的經濟狀況為何，都應該享有財務安全與心靈平和。

台灣保德信人壽策略長邢益華表示，這項課程共有四個系列，包括：財務規畫、投資規畫、風險規畫、退休規畫，每堂課60到90分鐘，最重要是場地，希望雇主或機構決策者可提供會議室，而無論多偏遠，台灣保德信的團隊都願意前往服務。