台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



因應本週末將迎來復活節，傳統西方社會認為從週五開始直至隔週一，皆為復活節假期，且會安排找彩蛋活動。台灣虎航也將搶搭此波節慶風潮，從明（18）日開始推出為期三天的促銷活動。

為回饋tigerclub會員，台灣虎航將於2019年4月18日上午10時起至2019年4月18日晚間23時59分止，搶先推出會員封館促銷，可訂購的旅行期間為2019年4月18日起至2019年10月26日。符合封館資格的tigerclub會員，將會收到邀請信函，受邀的會員可至指定的活動頁面進行會員身分驗證，通過驗證後可依指示至tigerclub會員封館專頁搶購來回機票，並於促銷期間中進行彩蛋尋找，幸運者可以單程未稅0元及100元的優惠價格購入機票，促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

未獲得邀請的tigerclub會員或是非會員也不要氣餒，台灣虎航也將於2019年4月19日上午10時起至2019年4月20日晚間23時59分止，推出全面促銷，可訂購的旅行期間為2019年4月19日至2019年10月26日，就有機會享有單程未稅100元或是1,000元的優惠價格，優惠機位數量有限、售完為止，以回饋持續支持台灣虎航的虎迷們；更多活動詳情請至活動網頁查看。

台灣虎航tigerclub會員於2017年9月26日上線至今，已累積超過30萬名會員，凡是於台灣虎航官網（www.tigeraritw.com）上購買的行程，待搭乘完畢24小時後，即可至會員系統中登錄並累積回饋金；或是於購票流程中一併填寫會員編號，航班完成搭乘後，即可自動累積回饋金。