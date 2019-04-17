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當沉默的多數成被操弄的多數 「脫歐」影視中的啟示

合庫旗艦型數位分行 落腳竹科

2019-04-17 16:03經濟日報 記者陳美君╱即時報導

因應金融服務數位化趨勢，合作金庫銀行繼總行大樓營業部設立首家旗艦型數位分行後，今年更精心挑選孕育高科技產業人才且兼具人文科技氣息的新竹科學園區分行建置為第二家旗艦型數位分行，並預定於4月23日開放民眾使用。

考量新竹科學園區當地員工多為來自各地的科技菁英，合庫銀行特地以「家」為設計概念提供客戶溫馨、舒適的營業環境，裝潢風格搭配溫暖的木質色調及裝飾，將等待區改以家庭餐桌的形式呈現，讓人與人之間有更多面對面互動的機會，加上行員有溫度的服務，使民眾有賓至如歸的感受。

為因應數位浪潮及日新月異之科技進步，合庫銀行本次所建置的數位設備中，除既有遠程視訊櫃台(VTM)開戶發卡、指靜脈ATM無卡提款、iPad預填單、互動電視及公用電腦外，還新增行動支付自動販賣機、人臉辨識廣告平板及合庫人壽小學堂廣告機等，其中「行動支付自動販賣機」更是為響應目前政府所積極推廣的本土行動支付品牌「台灣Pay」，提供行動支付應用的體驗場景，民眾只需要在販賣機選擇商品項目後，出示「台灣Pay」付款條碼供機器掃描，便可取得合庫銀行精心準備的小贈品，讓民眾親身體驗行動支付所帶來的便利性，加速行動支付的普及。

合庫銀行評估生物辨識技術將是未來科技一大突破，內部已積極研議各項運用可能性，並於新竹科學園區分行座位等待區放置人臉辨識廣告平板，依據民眾臉部特徵判斷性別與年齡，提供合適之合庫商品，讓民眾先行體驗科技帶來的驚喜，而指靜脈ATM無卡提款功能亦已正式開放客戶申請使用，民眾只需要透過一根手指搭配自行設定之提款密碼就能在ATM提領現金，免攜帶金融卡，安全又方便。

合庫銀行在數位金融領域持續努力，遠程視訊櫃台(VTM)已預計於今年6月開放民眾使用，屆時客戶可直接在VTM透過視訊方式，由行員協助完成開戶並取得晶片金融卡，未來開戶將不受銀行營業時間限制，提供更為便利及時間彈性之開戶服務。

合庫人壽小學堂廣告機提供簡易保險教學影片及近期活動訊息，可幫助建立基本保險觀念及取得最新資訊，有興趣的民眾更可以直接掃描螢幕顯示之QR Code來深入了解或進行線上投保。

合庫銀行在數位化的努力有目共睹，面對e化商品、服務的多元化及快速化，仍持續開發、整合各項數位平台功能，強化行動APP及網路銀行服務，透過多元的數位服務以為因應，以符合年輕世代的需求，民眾可於4月23日至合庫新竹科學園區分行，參與數位專區各項e化設備的體驗活動，合庫銀行亦將贈送精美小禮品，歡迎一同共襄盛舉。

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