STO在吵甚麼？金管會主導金融科技大戲 業者給2點無感

2019-04-17 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 上周五後，金管會證券型代幣發行（STO）監理規範紛紛擾擾，市場希望金管會提高豁免案件的募資金額3000萬（100萬美元）門檻，到300~500萬美元。但區塊鏈業者為金管會講出不能說的心聲：「假設真的拉高門檻到1億元，那對創櫃板、群眾募資法單位怎麼交代？」

今年金管會主委顧立雄主導下，最大的兩場金融科技發展大戲，就是7月純網銀牌照發放，以及STO法規施行，這牽動蔡英文政府上路後積極擁抱金融科技（FinTech）發展態度，與政策是否能真正讓社會大眾有感，總統大選僅剩下不到9個月，政策是否能讓社會有感，市場都在關注。

金管會證券型代幣發行（STO）監理規範將於6月底出爐，新創業者在此之前早已展開積極討論，期望金管會可修正豁免案件的募資金額3,000萬（100萬美元）門檻，至少提高到300~500萬美元，才符合國際新創募資水平。

對這些意見，金管會表示會進行內部研議，但市場普遍認為，修改機會不高。

ACE王牌數位資產交易所總經理，也是ABA亞洲區塊鏈加速器執行長潘奕彰指出，金管會提出的STO豁免案件募資金額3,000萬元「預期之中」，因為「STO法規總不能一下就壓過群眾募資法、創櫃板，那金管會無法對這些主導單位、已經加入的中小企業主交代」。

潘奕彰過去曾經擔任KPMG安侯建業聯合會計師事務所創新與新創服務團隊營運長，對台灣的創櫃板相當熟悉。

「3,000萬新台幣有多少？換算起來僅有100萬美元，國外只是小小天使輪或是種資輪而已！」潘奕彰指出，第一點，金管會研擬的STO豁免門檻募資金額過低，3,000萬很難吸引到國際投資機構或新創產業目光。第二點，募資對象過於限制，希望不只專業投資人可以參與募資，一般投資人也能投資，至少放寬到自然人。

即便金管會自己了解這門檻的確過低，潘奕彰認為，金管會假設將STO豁免門檻拉高到1億元，讓STO大鳴大放，那花了長久時間才登陸創櫃板的企業一定會跳起來，金管會很難對創櫃板、群眾募資的單位交代，導致僅能遵循過去的經驗與法規，讓STO法規與創櫃板等規定大同小異。

而即便金管會有提出募資金額3,000萬以上可進監理沙盒，但潘奕彰認為，監理沙盒時間冗長，並不符合新創業者多希望3個月就完成募資規劃，認為這條路也是難行。