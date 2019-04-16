中再保發展國際業務 今年要強攻歐洲、中東

2019-04-16 20:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



國內唯一本土再保險公司中央再保險積極拓展國際業務，繼去年海外業務成長38%後，中再保總經理蔡伯龍今（16）日表示，今年目標至少要再成長15%，且將主動朝歐洲、中東地區出擊。

擁有逾半世紀歷史的中再保，最大股東為長榮集團，持股約六成，財政部為第二大股東，持股約兩成。中再保今天在證交所舉辦法說會，宣示將跨足國際，讓台灣唯一本土品牌在國際再保市場上有一席之地。

中再保企劃室協理林育德在簡報時談到，中再保去年再保費收入153.9億元，國外約占15%，較前年增加3個百分點，今年將持續開拓新地區、新客戶及多樣化的產品線。

林育德說，中再保發展國際業務，不會完全集中在財產險的巨災業務，而是商業險、個人險、農險都會兼顧，以分散風險、降低波動性。

中再保去年國外再保費收入23.5億元，比前年成長38%，蔡伯龍說，今年目標至少要再成長15%；另外，中再保目前主要市場在亞洲，像是中國大陸、日本、韓國、東南亞；今年將歐洲、中東列為主動出擊之地。

蔡伯龍說，中再保的投資業務部已設一組人，專門做歐洲業務，今年會增加拜訪歐洲客戶的頻率，包括法國、英國等地，主要客戶為歐洲的產險公司，也有一些歐洲的再保公司。

他解釋，歐洲的保險業務成熟、再保險安排穩定、價格較有利潤空間。歐洲企業基於分散風險概念，願意把保費再保分出給信評等級佳的其他再保公司，前述想法為台灣、日本的再保險公司帶來契機。

中東方面今年也要增加訪客頻率，包括以色列、土耳其等。蔡伯龍說，中再保目前在中東的客戶全是產險公司。

國內業務方面，林育德表示，以目前能取得的最新資料2017年來講，中再保在國內再保市場的市占率將近20%，未來並無大幅提升市占率的計畫，而是會強化即時在地化的服務。

例如：透過舉辦各種研討會，提供專業的核保精算服務、風險管理及法規諮詢，以提升客戶的滿意度。

蔡伯龍也說，中再保的國內與國外發展策略不同，國外業務基期低，希望維持雙位數的成長動能；國內則是要強化品質、把服務做好，希望國內的產壽險公司，「安排再保時，第一個想到中再」。