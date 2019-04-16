國銀龍頭異動 台銀營業部經理王素娥升台灣金總稽核

2019-04-16 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



國銀龍頭台灣銀行近期一連串高層異動，台銀今（16）日發布重大訊息指出，原台灣金控總稽核李莉調任子公司臺銀總稽核，遺缺由台銀營業部經理王素娥升任，自今日起生效。

台灣金日前公布，因金控副總蔡麗雪升任一銀總經理，並辦理退休，台灣銀行經濟研究處處長歐興祥升任台灣金副總經理兼發言人。

另外，台銀也公布，南港分行經理楊貴永升任台銀財務部經理，今日起生效。