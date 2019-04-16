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出口、經濟成長疲弱 穆迪估：國銀今年逾放比小幅回升

2019-04-16 19:22經濟日報 記者林子桓╱即時報導

2018年國銀保持穩定，去年穆迪評等的11家國銀中，平均放款成長5.1%，展望今年，企業貸款和消費性貸款可望穩定增加，大約5%左右，不過，企業貸款的需求量有限，但銀行可從消費性貸款、房貸以及中小企業放款著手。

穆迪指出，近期台灣出口數據與製造業產量走弱，可能會減少貿易融資與企業貸款需求，不過銀行仍可透過消金放款、抵押貸款及協助中小企業資金，以支持國內放款的成長，同時，台灣的銀行也積極向海外拓展據點，包括東南亞市場。

這11家2018年平均逾放比較2017年有下降，由此可見，去年銀行的資產品質優異，不過，穆迪認為，出口表現較弱、經濟成長放緩，銀行逾放比今年可能會小幅上升，但因為民營企業表現不錯，有較低的資產負債槓桿，所以銀行逾放比反彈回升的幅度不會太高。

穆迪表示，多數銀行保持穩定的淨利差與低信貸成本，即使出口疲軟打壓企業獲利能力與現金流，銀行收入也從非利息收益得到支持，該收入占2018年評級銀行收入的39%左右。

穆迪預計，多數銀行今年保持穩定的獲利能力，由於央行維持貨幣寬鬆政策，淨利差約維持在略高於1%，銀行仍可保持穩定的非利息收入，並透過共同基金與保險單銷售的費用，作為強力的獲利貢獻。

我國銀行近年來的美元存款持續增加，因為存款人轉向美元定存，隨著2018年美國聯準會（Fed）放緩政策加息步伐，這種趨勢在2019年放緩，所以穆迪預計，在2019年貸款增長溫和的情況下，台灣的銀行將保持良好的流動性。

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