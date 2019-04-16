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幸福職場 這公司有15位護理師守護員工健康

2019-04-16 17:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

為員工打造幸福健康職場國泰人壽榮獲國際級與台灣兩項職業安全衛生認證。在2019年3月12日經BSI英國標準協會驗證，同時通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認證，成為台灣首家同時通過國際、國內兩項職業安全衛生認證的壽險公司。

國泰人壽公司內部共計擁有81個員工社團、15位護理師職場守護、每年提供運動休閒價值金、員工壓力管理/訓練、彈性工時、育兒協助，甚至職場照明、溫度、濕度、飲水、二氧化碳監控管理等，相關福利獲內部員工八成肯定。

頒證儀式今(16日)於國泰人壽總公司舉行，由BSI台灣分公司總經理蒲樹盛親自頒證，國泰人壽資深副總經理王麗秋代表領證，她表示，導入ISO 45001及TOSHMS代表國泰人壽對職場安全衛生維護的決心，透過作業程序、供應商及承攬商等利害相關者之風險鑑別改善職場感電（即觸電）、缺氧、燒燙傷及跌滑倒等潛在風險，並透過消防及地震演練等制度化之管理方式達到「零災害、零事故」的最高目標。

國壽認為照顧員工幸福從健康開始，除落實職場安全風險管理、實施教育訓練強化員工認知外，另有醫師、護理師、按摩師及諮商師等專業人員協助推動員工健康管理及健康促進。國壽表示，其中常駐的護理師不僅負責定期辦理健康檢查、健康講座及癌症篩檢等健康促進活動，也處理日常的個人衛教諮詢與突發狀況，解決同仁職場內外大小事。當員工處於安全、健康、友善之職場環境，可促進其身心健康及幸福感，且有助於改善工作績效，進而與企業一起進步及發展，創造雇主與員工雙贏的局面。

國泰人壽職場護理師
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