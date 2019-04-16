幸福職場 這公司有15位護理師守護員工健康

2019-04-16 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為員工打造幸福健康職場，國泰人壽榮獲國際級與台灣兩項職業安全衛生認證。在2019年3月12日經BSI英國標準協會驗證，同時通過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認證，成為台灣首家同時通過國際、國內兩項職業安全衛生認證的壽險公司。

國泰人壽公司內部共計擁有81個員工社團、15位護理師職場守護、每年提供運動休閒價值金、員工壓力管理/訓練、彈性工時、育兒協助，甚至職場照明、溫度、濕度、飲水、二氧化碳監控管理等，相關福利獲內部員工八成肯定。

頒證儀式今(16日)於國泰人壽總公司舉行，由BSI台灣分公司總經理蒲樹盛親自頒證，國泰人壽資深副總經理王麗秋代表領證，她表示，導入ISO 45001及TOSHMS代表國泰人壽對職場安全衛生維護的決心，透過作業程序、供應商及承攬商等利害相關者之風險鑑別改善職場感電（即觸電）、缺氧、燒燙傷及跌滑倒等潛在風險，並透過消防及地震演練等制度化之管理方式達到「零災害、零事故」的最高目標。

國壽認為照顧員工幸福從健康開始，除落實職場安全風險管理、實施教育訓練強化員工認知外，另有醫師、護理師、按摩師及諮商師等專業人員協助推動員工健康管理及健康促進。國壽表示，其中常駐的護理師不僅負責定期辦理健康檢查、健康講座及癌症篩檢等健康促進活動，也處理日常的個人衛教諮詢與突發狀況，解決同仁職場內外大小事。當員工處於安全、健康、友善之職場環境，可促進其身心健康及幸福感，且有助於改善工作績效，進而與企業一起進步及發展，創造雇主與員工雙贏的局面。