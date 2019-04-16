比漾廣場18日起推母親節檔期 聯名卡全館2千送2百
比漾廣場將於4月18日至5月12日推出母親節檔期。比漾廣場董事總經理周寶文表示，今年全檔期業績目標1.7億元，預估將達15%業績成長；其中4月18日至24日將首度推出「夏日超級周」，台新銀行比漾聯名卡友獨享七天市場同期最低贈獎門檻滿2千送2百回饋，首四日滿5千再多送1百。
此外，國泰世華為首度加入本次「夏日超級周」，同享滿2千送2百優惠之外，超級週滿8千再多送100。
今年比漾廣場母親節推出保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等眾多指定品項折扣下殺5折，搭配全館滿千送百贈獎及各波段驚喜加碼，超值程度比照周年慶等級。
周寶文表示，今年母親節檔期起會在五樓，推出家用達人導購服務。在五樓諮詢台將有常駐的專業家用品達人，提供專業的諮詢、推薦以及優惠服務，消費者在家事或購買有任何疑難雜症，都可詢問家用達人。
此外，他也提到，去年比漾廣場全年業績18億元，只有微幅成長。不過今年2月底加入喜樂時代影城，是永和目前唯一電影院，除了讓會員回店，也多了許多年輕消費者；今年也會持續改裝，包括B2美食街和四樓餐廳，預計在今年6月底至7月初完成。
周寶文說，所以今年除了加入新影城、新櫃及改裝，可望持續創造來客，比漾廣場今年全年營收目標要達20億元。
留言