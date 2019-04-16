比漾廣場18日起推母親節檔期 聯名卡全館2千送2百

2019-04-16 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



比漾廣場將於4月18日至5月12日推出母親節檔期。比漾廣場董事總經理周寶文表示，今年全檔期業績目標1.7億元，預估將達15%業績成長；其中4月18日至24日將首度推出「夏日超級周」，台新銀行比漾聯名卡友獨享七天市場同期最低贈獎門檻滿2千送2百回饋，首四日滿5千再多送1百。

此外，國泰世華為首度加入本次「夏日超級周」，同享滿2千送2百優惠之外，超級週滿8千再多送100。

今年比漾廣場母親節推出保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等眾多指定品項折扣下殺5折，搭配全館滿千送百贈獎及各波段驚喜加碼，超值程度比照周年慶等級。

周寶文表示，今年母親節檔期起會在五樓，推出家用達人導購服務。在五樓諮詢台將有常駐的專業家用品達人，提供專業的諮詢、推薦以及優惠服務，消費者在家事或購買有任何疑難雜症，都可詢問家用達人。

此外，他也提到，去年比漾廣場全年業績18億元，只有微幅成長。不過今年2月底加入喜樂時代影城，是永和目前唯一電影院，除了讓會員回店，也多了許多年輕消費者；今年也會持續改裝，包括B2美食街和四樓餐廳，預計在今年6月底至7月初完成。