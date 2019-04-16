修法合時宜 金管會刪除外國保經代認許規定完成預告

2019-04-16 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為配合公司法於2018年8月1日修正公布並自11月1日施行廢除外國公司認許制度，金管會刪除外國保險代理人公司、保險經紀人公司及保險公證人公司認許之相關規定。同時簡化申請書件之應記載事項，以及刪除已逾調整期限或緩衝期限之規定，金管會表示，相關管理規則部分條文修正草案已完成預告程序，近期內將辦理法規發布事宜。

保險局副局長張玉輝表示，此次修正重點有三。包括一、 刪除已逾調整期限或緩衝期限之過渡性規定；二、 考量「保險業設立許可及管理辦法」第6條第1項第3款所列發起人名冊之格式內容，並未將性別列為應載明項目，且實務上於本規則亦未以性別為審核重點，爰刪除辦理許可登記應檢附發起人或股東名冊載明「性別」之規定。

三、 配合公司法於2018年11月1日修正施行廢除外國公司認許制度，刪除有關外國代理人、經紀人、公證人公司其本公司應依法申請認許及應辦妥認許手續之規定。

民國18年制定的民法總則施行法有「外國法人認許」制度、同年訂定的公司法則有「外國公司認許」制度，未經認許之外國法人即無權利能力，但被認為太老掉牙且不合時宜，不利我國國際交流。

為因應全球化及現代化需求，公司法自2014年開始大翻修，決定廢除外國公司認許制度，與國際潮流接軌，外國公司不必經過認許程序，即具法人人格，此有助提高外人來台投資意願。去年8月1日總統正式公布修正公司法後，保險局也配合公司法，修正外國保經代及保險公證人相關管理規則辦法。