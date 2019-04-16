親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

面對政治幹話攻勢 力求直球對決與火燒內院

修法合時宜 金管會刪除外國保經代認許規定完成預告

2019-04-16 17:23經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

為配合公司法於2018年8月1日修正公布並自11月1日施行廢除外國公司認許制度，金管會刪除外國保險代理人公司、保險經紀人公司及保險公證人公司認許之相關規定。同時簡化申請書件之應記載事項，以及刪除已逾調整期限或緩衝期限之規定，金管會表示，相關管理規則部分條文修正草案已完成預告程序，近期內將辦理法規發布事宜。

保險局副局長張玉輝表示，此次修正重點有三。包括一、 刪除已逾調整期限或緩衝期限之過渡性規定；二、 考量「保險業設立許可及管理辦法」第6條第1項第3款所列發起人名冊之格式內容，並未將性別列為應載明項目，且實務上於本規則亦未以性別為審核重點，爰刪除辦理許可登記應檢附發起人或股東名冊載明「性別」之規定。

三、 配合公司法於2018年11月1日修正施行廢除外國公司認許制度，刪除有關外國代理人、經紀人、公證人公司其本公司應依法申請認許及應辦妥認許手續之規定。

民國18年制定的民法總則施行法有「外國法人認許」制度、同年訂定的公司法則有「外國公司認許」制度，未經認許之外國法人即無權利能力，但被認為太老掉牙且不合時宜，不利我國國際交流。

為因應全球化及現代化需求，公司法自2014年開始大翻修，決定廢除外國公司認許制度，與國際潮流接軌，外國公司不必經過認許程序，即具法人人格，此有助提高外人來台投資意願。去年8月1日總統正式公布修正公司法後，保險局也配合公司法，修正外國保經代及保險公證人相關管理規則辦法。

保險公司法金管會
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

誰比黑天鵝更令人不安？ 央行直指是它

2019-04-16 12:18

復華保代浦中敏轉戰台壽

2019-04-16 03:07

彰銀總座黃瑞沐履新

2019-04-16 03:07

台企銀增資 額度50億~100億

2019-04-16 03:07

央行：全球經濟不振 三成因

2019-04-16 03:07

台企銀現增 國發基金助陣

2019-04-16 03:07

利率成本…要精打細算

2019-04-16 03:07

民銀搶市 瞄準土銀客戶

2019-04-16 03:07

兆豐銀攻二胎房貸

2019-04-16 03:07

五壽險今年估現增800億

2019-04-16 03:07

公銀總座未審先任 挨批

2019-04-16 03:07

盯獨董運作 訂大飲條款

2019-04-16 03:07

壽險五地雷 金管會急拆引信

2019-04-16 03:07

華映財報隱匿 將約談大同董座

2019-04-16 00:39

壽險業5大問題 被批金錢遊戲

2019-04-16 00:35

獨董爭議多 金管會研議「大飲條款」

2019-04-16 00:26

陳錦稷批台銀 顧立雄：獨董不適宜放話

2019-04-16 00:21

老台銀人黃瑞沐接彰銀總座 提五大發展方向

2019-04-15 18:39

自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58

回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57

中資疑雲卡雙子星 金管會考量洗錢防制關注金流

2019-04-15 17:30

逕自公告新任總經理為蔡麗雪 一銀：疏漏誤植

2019-04-15 17:06

顧立雄：金融機構防詐騙成效佳 去年攔下936件

2019-04-15 16:18

顧立雄：台企銀扶植中小企業 扮演政策性角色

2019-04-15 15:32

針對新婚族 國壽推千元享六大保障「大全配」

2019-04-15 14:55

公股行庫新人事 六女將獲蘇揆青睞

2019-04-15 14:51

首家純網銀 7月底前核准

2019-04-15 14:46

顧立雄：不會請淨值比低於平均值壽險喝咖啡

2019-04-15 14:37

台灣金控獨董陳錦稷臉書放話 顧立雄：不適宜

2019-04-15 13:21

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45

不保證有國家隊 顧立雄：只會價格競爭 純網銀會先倒

2019-04-15 12:02

有3％就偷笑？美元定存別只看利率 你該知道這兩件事

2019-04-12 11:24

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 09:21

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

壽險五地雷 金管會急拆引信

2019-04-16 03:07

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

鴻海郭董 擬退居第二線

2019-04-15 23:37

自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58

五壽險今年估現增800億

2019-04-16 03:07

雇主積欠退休金 最重罰150萬

2019-04-16 00:45

郭台銘降低個人色彩不輕言退休 主導鴻海大方向

2019-04-15 19:22

勞退條例 擴大自提免稅範圍

2019-04-16 01:28

回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57

保單要保人改子女 依規須申報贈與稅

2019-04-16 03:12

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

2019-04-16 17:28

海外所得稅不稅 三點關鍵

2019-04-16 03:12

刪資遣費6個月上限…初審通過 送黨團協商

2019-04-16 00:10

盯獨董運作 訂大飲條款

2019-04-16 03:07

台船打造台灣首艘大型風電工作船 今命名

2019-04-16 13:26

兆豐銀攻二胎房貸

2019-04-16 03:07

獨董爭議多 金管會研議「大飲條款」

2019-04-16 00:26

台船7億元離岸風電大型駁船完工 國產化與在地產業聯結

2019-04-16 13:13

太空布局喊衝 PCB廠沾光

2019-04-15 23:27

誰比黑天鵝更令人不安？ 央行直指是它

2019-04-16 12:18

華為5G晶片不排除供貨蘋果 將挑戰高通、英特爾地位

2019-04-15 23:35

高通搶攻中階市場 聯發科下半年壓力倍增

2019-04-16 11:16

賓利推紀念車款全球限量10台 台灣搶到一台

2019-04-16 15:13

5G晶片 台積電穩居大贏家

2019-04-15 23:26

老台銀人黃瑞沐接彰銀總座 提五大發展方向

2019-04-15 18:39

中市出手 罰中火2,000萬

2019-04-16 01:28

2016年前取得房屋 去年出售須報所得

2019-04-16 03:12

董事酬金 被動元件風光

2019-04-15 23:33

半導體2020年復甦 專家給台灣業界三項建議

2019-04-16 12:31

華映財報隱匿 將約談大同董座

2019-04-16 00:39

復華保代浦中敏轉戰台壽

2019-04-16 03:07

中火遭台中市罰2千萬 南投也喊告

2019-04-15 23:53

旺宏今年改選董事 擬邀杜紫軍任獨董

2019-04-16 11:14

央行：全球經濟不振 三成因

2019-04-16 03:07

彰銀總座黃瑞沐履新

2019-04-16 03:07

台企銀增資 額度50億~100億

2019-04-16 03:07

IPO遭金管會打回票 南山人壽將現增245億再送件

2019-04-15 19:25

美商應材傳停供貨三安 LED台廠晶電漲逾8%

2019-04-16 11:09

威納「業務王App」 攬客好幫手

2019-04-16 02:11

民銀搶市 瞄準土銀客戶

2019-04-16 03:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top