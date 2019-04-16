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電梯意外也有保 宏泰人壽推意外險日付2元享250萬保障

2019-04-16 15:38經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

意外往往都發生在日常，近期國內外層出不窮的電梯意外事故讓人怵目驚心。宏泰人壽新推出e齊安心專案」附加條款之特定事故理賠也有包含電梯意外傷害事故。透過網路保險平台「保樂美」意外險保障平均每日不到2元就可擁有最高250萬的保障。

若因意外傷害事故致成第1級至第6級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100個月。

面對意外險，許多民眾的第一個反應就是「不會啦！我不會那麼倒楣啦！買那個幹嘛？用不到啦！」。宏泰人壽網路保險平台「保樂美」提醒民眾應有正確的保險觀念，誰也不知道明天和意外哪一個先來？

「宏泰人壽e齊安心專案」的意外傷害保障涵蓋陸、海、空，囊括風、火、水、地、雷，足以提供全方位的防護保障。

此外，八仙樂園發生的派對粉塵爆炸事故共造成15死484傷，其中嚴重燒燙傷者需要經過漫漫的復健長路以及大筆費用，因此宏泰人壽網路保險平台「保樂美」提醒，投保時要看清楚條款，是否可以附加重大燒燙傷保障。

「宏泰人壽e齊安心專案」除提供一般意外傷害事故保險金額1倍的保障，另針對搭乘陸/海/空大眾運輸工具、發生火災、雷擊、天然災害(颱風/豪雨等等)、乘客用電梯等意外，最高理賠金額可達2倍。

蒙受「重大燒燙傷」享有保險金額0.5倍的保障；因意外傷害事故致成第1級至第6級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100個月。

平均每日不到2元，一年保費僅需690元，就可擁有最高250萬的保障。內容項目包含：主約：生活補助保障最高75萬，意外身故/失能保障最高50萬，重大燒燙傷保障25萬。附約：交通/特定意外身故保障最高50萬，交通/特定意外失能保障最高50萬。

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