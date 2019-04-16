永豐行動銀行再升級 Android指紋登入上線

2019-04-16 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐銀行持續創新金融科技（FinTech），即日起，安卓（Android）行動裝置用戶透過指紋功能可登入永豐行動銀行App，宣告生物辨識應用正式跨入二大平台。

永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿表示，行動銀行App提供安全、便利且具個人化的登入機制，有助提高用戶黏著度及使用率，以去（2018）年6月率先推出蘋果（Apple）iOS的指紋及圖形登入功能為例，至今（2019）年初，單月登入人次較甫上線時成長約20%；Android提供指紋辨識功能可滿足用戶快速登入需求，亦簡化輸入帳號、密碼等繁複程序，讓全台逾千萬行動裝置用戶都能體驗金融科技的安全與便利，實現永豐「以金融成就美好生活」的企業願景。

永豐銀行表示，行動銀行App近一年下載量快速成長30%，並於今年2月底正式突破70萬下載量；統計顯示，轉帳、換匯二大功能最受個人用戶青睞，近一年使用App轉帳的筆數成長更高達1.5倍；永豐銀行除提供用戶轉帳8次優惠外，搭配政府推出轉帳三類級距優惠，可望讓轉帳服務應用需求再創新高，也更貼近用戶日常金融服務所需。

同時，行動銀行App的預約外幣現鈔功能亦深受用戶喜愛，永豐銀行指出，該功能自2015年上線，去年交易筆數較前（2017）年成長45%，其中近6成為日圓，目前全台121個分行據點外幣ATM亦皆提供日圓現鈔，適逢4月赴日賞櫻旺季，民眾可透過預約外幣現鈔或外幣ATM以節省換匯等待時間。

此外，永豐銀行去年12月領先推出外幣ATM無卡提款，透過行動銀行App，免帶提款卡即可提領4大幣別，並可再享現鈔匯率優惠，如日圓0.02分、美金2分、人民幣及港幣0.2分。