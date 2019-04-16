申請iLEO數位帳戶5分鐘 12萬元內1.2%高利活存

2019-04-16 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行推出「iLEO數位帳戶」，客戶只要下載iLEO App，五分鐘內即可完成開戶申請，該帳戶不用升級、不用驗證，即可轉帳給他人，享每年共免費跨轉120次、跨提60次，以及新台幣12萬元內1.2%高利活存、iLEO基金通通只要千元即可下單。

「iLEO數位帳戶」僅須四步驟就能擁有存款、外匯、信託等全方位數位帳戶，iLEO數位帳戶大方加碼回饋客戶，享12萬元內1.2%高利活存，100元即可起息，且iLEO基金通通千元即可下單，大幅降低年輕人理財的門檻，讓客戶充分有感！

此外，開戶完成後，即可馬上轉帳給他人，大幅提升帳戶使用便利性，還可獲得專屬iLEO VISA金融卡，領卡完全不需要臨櫃，僅需經過線上啟用，直接具備國內提款、跨國提款、ATM轉帳及消費扣款等便捷服務。

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