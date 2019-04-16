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貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

申請iLEO數位帳戶5分鐘 12萬元內1.2%高利活存

2019-04-16 14:44經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行推出「iLEO數位帳戶」，客戶只要下載iLEO App，五分鐘內即可完成開戶申請，該帳戶不用升級、不用驗證，即可轉帳給他人，享每年共免費跨轉120次、跨提60次，以及新台幣12萬元內1.2%高利活存、iLEO基金通通只要千元即可下單。

「iLEO數位帳戶」僅須四步驟就能擁有存款、外匯、信託等全方位數位帳戶，iLEO數位帳戶大方加碼回饋客戶，享12萬元內1.2%高利活存，100元即可起息，且iLEO基金通通千元即可下單，大幅降低年輕人理財的門檻，讓客戶充分有感！

此外，開戶完成後，即可馬上轉帳給他人，大幅提升帳戶使用便利性，還可獲得專屬iLEO VISA金融卡，領卡完全不需要臨櫃，僅需經過線上啟用，直接具備國內提款、跨國提款、ATM轉帳及消費扣款等便捷服務。

為了擁抱年輕新世代，iLEO推出「小粉獅日常」部落格，希望透過小粉獅每天一則輕鬆有趣的主題分享，更加貼近每位第一銀行小粉絲的日常；星期一至星期五主題分別為「宅宅聯盟」、「金融小學堂」、「職場血淚史」、「金融假正經」及「文藝小青年」，週末哪裡好吃又好玩，小粉獅還會通通告訴你！

iLEO先前已推出基金總覽、快搜及投資損益查詢等功能，讓年輕人可直覺地找到想買的基金，秒懂基金詳情內容，並隨時掌握投資脈動，走在理財趨勢尖端！

此外，為大幅降低年輕人投資的門檻，iLEO推出「全站基金通通千元下單」，作為其學習理財的第一步，輔以「小粉獅日常」淺顯易懂的金融內容，漸漸培養年輕人邁向人生勝利組！第一銀行未來將持續思考年輕人與銀行的金融場景，推出更多差異化、極致化的數位創新金融服務。

第一銀行iLEO數位帳戶優惠大放送，每年免費跨轉120次，台幣12萬內1.2%高...
第一銀行iLEO數位帳戶優惠大放送，每年免費跨轉120次，台幣12萬內1.2%高利活存。第一銀行／提供
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第一銀行數位帳戶新台幣
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