新創投與香港新創業 今年雙雙向金融業招手募資

2019-04-16 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中華電信與PChome攜手募資4億元的中華網家一號創投基金，開始引進香港線上貿易融資平台FundPark，兩者雙雙都有意願向金融業招手募資，也已經開始啟動初步接洽，以擴大在台灣戰場。

FundPark傳出已經與金管會接觸，開始在台灣落地，接洽中小企業主與投信等業者，也有金融業傳出有意願評估投資該香港新創業者。

而中華網家一號創投基金也正在積極與金控、科技業者接洽，希望能擴大手中募資金額，從4億元擴大到8億元。支持政府挺新創產業。

中華網家一號創投基金是由Pchome網路家庭以及中華電信共同成立的創投基金，初期手中擁有4億元，去年11月開始啟動投資，鎖定早期網路新創團隊，陸續投資了台灣的共享停車位媒合平台USPACE 、香港線上貿易融資平台FundPark 以及新加坡的電商新創產業。

負責管理及投資中華網家一號創投基金的基石創投，副總經理江旻峻指出，目前正在規劃將中華網家一號創投基金規模，從4億元擴大到8億元，未來將持續與科技業、金融業接觸募資。

江旻峻指出，中華網家一號創投基金鎖定的是早期網路新創團隊，以網路、AI產業為主，認為台灣具有軟體人才等競爭潛力，可透過創投支持，讓更多台灣新創產業出頭。據了解，目前已有數個潛在投資案正在評估，預計基金整體投資將超過 20 個團隊，期盼能與眾多新創團隊合作。

而中華網家一號創投基金投資的香港線上貿易融資平台FundPark，也已經來台灣發展，據了解，已經與金管會接觸了解台灣金融法規，由於FundPark主打是平台媒合撮合，不經手金流，類似P2P平台概念但不經手金流，為中小企業主的應收帳款債權與投信投顧等業者媒合，平台上資金來源主要來自機構投資者、專業投資者等，是國外相當流行的線上貿易融資平台。

透過該平台，中小企業主可以獲得靈活的融資方案，FundPark主打可以透過應徵成是介面（API）與不同行業中的領先公司，串接內外部數據庫等資料，可評估出風險等，朝區域級金融服務公司目標前進。

因該平台是金融業少見的媒合仲介平台，據悉，多家金融機構對該業者有高度興趣，未來將有機會投資該新創業者。