親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

郭台銘哽咽盼五代同堂 談台灣的問題「這8字是關鍵」

刮刮樂「聖旨到」、「骰子樂」發燒上市

2019-04-16 13:17經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

刮刮樂也吹起宮廷風。台灣彩券公司16日首度推出宮廷主題刮刮樂「聖旨到」，以尊貴的御用聖旨及朱紅色飛龍的票面設計與主題呼應，搭配各式清宮皇族特有元素，提供彩迷猶如穿越古今、體驗全新刮獎攻略的驚喜。

聖旨到每張售價新台幣200元，頭獎200萬元共有四個。

同日上市的刮刮樂「骰子樂」每張售價100元，簡單有趣的比大小玩法，共有超過11萬個500元(含)以上的獎項，最高獎金50萬元共有三個。兩款遊戲總獎項超過239萬個，總獎金逾6億元。

全新推出的聖旨到，是首款宮廷主題的刮刮樂，讓彩迷們在熱衷追逐宮廷劇的同時，也可以體驗刮刮樂的刮獎趣味。

聖旨到的票面，以帝王御用金黃色聖旨及朱紅色飛龍為設計，遊戲刮區以清朝宮廷的相關元素彰顯帝王尊貴氣勢，如冠冕、玉璽、頭飾、鼻煙壺搭配元寶、金條等圖案，刮區內遊戲符號也別出心裁使用宮廷位階封號，如「皇后」、「貴妃」、「親王」、「王爺」等，只要任一局中刮出三個相同符號，即得該局獎金，玩家可以體驗不同以往的刮獎攻略、格外有趣。

聖旨到每張售價200元，頭獎200萬元共有四個，高達八次中獎機會，總獎項超過121萬個，總中獎率34%，總獎金超過4億元。

同日上市的刮刮樂骰子樂，每張售價100，票面以討喜的骰子為主視覺，共有超過11萬個500元(含)以上的獎項，最高獎金50萬元共三個。玩法為彩迷熟悉喜愛的比大小共五局。

只要任一局中「您的骰子」點數大於「對手的骰子」，即得該局獎金，總中獎率33.07%，總獎項超過118萬個，總獎金超過2億元，彩迷不妨紙上擲骰子試手氣、刮獎金。

刮刮樂「聖旨到」及「骰子樂」票面。台灣彩券/提供
刮刮樂「聖旨到」及「骰子樂」票面。台灣彩券/提供
分享

刮刮樂
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

麥當勞漢堡「變色」了！ 墨魚黑、蔬菜綠潮感十足

2019-04-16 10:15

噴發少女心！DOLCE&GABBANA首推氣墊腮紅、浪漫花園淡香精

2019-04-15 20:17

模擬市民綠水晶變泳裝 Moschino搞怪聯名又一發！

2019-04-16 12:18

黑松沙士推出「魔性」新口味 網友試喝大囧：我喝了什麼？

2019-04-16 12:00

古裝男神胡歌換開直昇機載妹 現代造型優雅貴氣秀伯爵

2019-04-16 11:49

都市移動的神包！德國業者BG Berlin挑戰防盜包極限

2019-04-16 11:30

AllSaints插旗吉隆坡進駐頂級商場 開設馬來西亞首間專賣店

2019-04-16 09:42

聖母院失火 旅行團替代行程若較便宜應退費給旅客

2019-04-16 09:15

NARA Thai進駐統一時代百貨 這三道菜只有這間吃的到

2019-04-15 22:02

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

複合店新創意！遠傳攜手路易莎進駐桃園中原夜市商圈

2019-04-15 17:05

自由之丘巧克力蛋糕來了！麗晶引進12國人氣甜點

2019-04-15 15:38

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

各家新品搶市 飲料控有新歡了

2019-04-15 14:26

愛馬仕男士絲巾快閃店 邀你進入時尚黑膠唱片行

2019-04-15 14:04

好事成雙！足球界傳奇、偉大賽車手之子 成RICHARD MILLE品牌好友

2019-04-15 13:59

鮑比達出任顧問 首屆知音「音樂劇鋼琴合作」6月登場

2019-04-15 12:16

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

野餐必備款！ Aunt Stella X 京盛宇「春茶」系列餅乾登場

2019-04-14 15:03

趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭

2019-04-14 14:44

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

米奇去哪裡 一隻老鼠揭開中產階級社會荒謬

2019-04-14 11:38

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top