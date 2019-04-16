刮刮樂「聖旨到」、「骰子樂」發燒上市

2019-04-16 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



刮刮樂也吹起宮廷風。台灣彩券公司16日首度推出宮廷主題刮刮樂「聖旨到」，以尊貴的御用聖旨及朱紅色飛龍的票面設計與主題呼應，搭配各式清宮皇族特有元素，提供彩迷猶如穿越古今、體驗全新刮獎攻略的驚喜。

聖旨到每張售價新台幣200元，頭獎200萬元共有四個。

同日上市的刮刮樂「骰子樂」每張售價100元，簡單有趣的比大小玩法，共有超過11萬個500元(含)以上的獎項，最高獎金50萬元共有三個。兩款遊戲總獎項超過239萬個，總獎金逾6億元。

全新推出的聖旨到，是首款宮廷主題的刮刮樂，讓彩迷們在熱衷追逐宮廷劇的同時，也可以體驗刮刮樂的刮獎趣味。

聖旨到的票面，以帝王御用金黃色聖旨及朱紅色飛龍為設計，遊戲刮區以清朝宮廷的相關元素彰顯帝王尊貴氣勢，如冠冕、玉璽、頭飾、鼻煙壺搭配元寶、金條等圖案，刮區內遊戲符號也別出心裁使用宮廷位階封號，如「皇后」、「貴妃」、「親王」、「王爺」等，只要任一局中刮出三個相同符號，即得該局獎金，玩家可以體驗不同以往的刮獎攻略、格外有趣。

聖旨到每張售價200元，頭獎200萬元共有四個，高達八次中獎機會，總獎項超過121萬個，總中獎率34%，總獎金超過4億元。

同日上市的刮刮樂骰子樂，每張售價100，票面以討喜的骰子為主視覺，共有超過11萬個500元(含)以上的獎項，最高獎金50萬元共三個。玩法為彩迷熟悉喜愛的比大小共五局。