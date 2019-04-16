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誰比黑天鵝更令人不安？ 央行直指是它

2019-04-16 12:18經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新聞報導常用黑天鵝、灰犀牛套用在金融圈，央行以一則漫畫說明黑天鵝和灰犀牛到底誰比...
新聞報導常用黑天鵝、灰犀牛套用在金融圈，央行以一則漫畫說明黑天鵝和灰犀牛到底誰比較恐怖。圖/中央銀行提供
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什麼是「黑天鵝」什麼是「灰犀牛」？中央銀行在臉書粉絲頁以一則簡單的漫畫表達，灰犀牛表面上看起來遲緩，給人安全的錯覺，但其實是有爆發性的攻擊力，尤其是國外媒體報導中國大陸金融的灰犀牛風險，央行認為這種近在咫尺的敵人，更讓人不安。

央行表示，在探討經濟金融危機的諸多報導中，經常會提到「黑天鵝」（black swan）與「灰犀牛」（gray rhino）風險。日前華爾街日報（Wall Street Journal）就曾以「黑天鵝」與「灰犀牛」為題，示警中國大陸的金融穩定風險。

這篇「在中國大陸的金融動物園裡，應該找尋灰犀牛，而不是黑天鵝」的報導，主要援引中國人民銀行金融穩定局官員的談話，關注對中國大陸金融穩定構成威脅的若干「灰犀牛」風險；報導中評論，中國大陸金融體系的「灰犀牛」風險，其實高過「黑天鵝」風險。

「黑天鵝」與「灰犀牛」風險，雖然在金融圈耳熟能詳，但到底是指什麼?兩者又有什麼不同呢?央行表示，「黑天鵝」事件，係形容發生機率極低、易被忽略的事件，具有不可測性、衝擊力道大，以及後見之明等三大特性，其譬喻源自於16世紀的歐洲，歐洲人過去一直認為所有的天鵝都是白色的，但1697年時竟在澳洲發現黑色的天鵝，證明了黑天鵝並非「無法想像」的生物，更衍生出特別的涵意。

紐約大學教授Nassim Nicholas Taleb於2007年出版「黑天鵝效應」（The Black Swan）暢銷書後，「黑天鵝」風險便廣受重視 。

「灰犀牛」一詞則源自2013年1月，由美國學者Michele Wucker所提出，迨至2016年他出版「灰犀牛：如何認清我們忽視的明顯危險並採取行動」（The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore）一書後，才被廣為流傳。

央行表示，「灰犀牛」係指，極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅，不是隨機的驚奇，而是經過一系列的警告與明顯的證據後所發生的；灰犀牛生長在非洲大草原，身軀龐大，給人一種行動遲緩、安全無害的錯覺，值得注意的是，一旦灰犀牛狂奔，將有爆發性的攻擊力，最終恐引發破壞性極強的災難。

央行
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