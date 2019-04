誰比黑天鵝更令人不安? 央行直指是它

新聞報導常用黑天鵝、灰犀牛套用在金融圈,央行以一則漫畫說明黑天鵝和灰犀牛到底誰比較恐怖。圖/中央銀行提供 分享 facebook 什麼是「黑天鵝」什麼是「灰犀牛」?中央銀行在臉書粉絲頁以一則簡單的漫畫表達,灰犀牛表面上看起來遲緩,給人安全的錯覺,但其實是有爆發性的攻擊力,尤其是國外媒體報導中國大陸金融的灰犀牛風險,央行認為這種近在咫尺的敵人,更讓人不安。

央行表示,在探討經濟金融危機的諸多報導中,經常會提到「黑天鵝」(black swan)與「灰犀牛」(gray rhino)風險。日前華爾街日報(Wall Street Journal)就曾以「黑天鵝」與「灰犀牛」為題,示警中國大陸的金融穩定風險。

這篇「在中國大陸的金融動物園裡,應該找尋灰犀牛,而不是黑天鵝」的報導,主要援引中國人民銀行金融穩定局官員的談話,關注對中國大陸金融穩定構成威脅的若干「灰犀牛」風險;報導中評論,中國大陸金融體系的「灰犀牛」風險,其實高過「黑天鵝」風險。

「黑天鵝」與「灰犀牛」風險,雖然在金融圈耳熟能詳,但到底是指什麼?兩者又有什麼不同呢?央行表示,「黑天鵝」事件,係形容發生機率極低、易被忽略的事件,具有不可測性、衝擊力道大,以及後見之明等三大特性,其譬喻源自於16世紀的歐洲,歐洲人過去一直認為所有的天鵝都是白色的,但1697年時竟在澳洲發現黑色的天鵝,證明了黑天鵝並非「無法想像」的生物,更衍生出特別的涵意。

紐約大學教授Nassim Nicholas Taleb於2007年出版「黑天鵝效應」(The Black Swan)暢銷書後,「黑天鵝」風險便廣受重視 。

「灰犀牛」一詞則源自2013年1月,由美國學者Michele Wucker所提出,迨至2016年他出版「灰犀牛:如何認清我們忽視的明顯危險並採取行動」(The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore)一書後,才被廣為流傳。

央行表示,「灰犀牛」係指,極可能發生、影響巨大,但被忽視的威脅,不是隨機的驚奇,而是經過一系列的警告與明顯的證據後所發生的;灰犀牛生長在非洲大草原,身軀龐大,給人一種行動遲緩、安全無害的錯覺,值得注意的是,一旦灰犀牛狂奔,將有爆發性的攻擊力,最終恐引發破壞性極強的災難。