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自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

對於投保醫療險已不再具有年齡優勢的族群，應該盡早檢視既有的醫療保障，找出缺口。 ...
對於投保醫療險已不再具有年齡優勢的族群，應該盡早檢視既有的醫療保障，找出缺口。 報系資料照
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第一金人壽15日表示，為了取得健保制度的收支平衡，健保給付範圍內的學名藥已漸漸取代原廠藥，當民眾想要求得較好的醫療效果，自費金額往往令人咋舌，即便投保了醫療保障，「保障是否足夠？」這個問題形成了民眾不知如何解決的隱憂。

對於投保醫療險已不再具有年齡優勢的族群，應該盡早檢視既有的醫療保障，找出缺口，如加碼投保醫療險可能不是最好的選擇，也可以利用其它保單自備「醫桶金」，讓自己有能力因應只增不減的醫療支出。

第一金人壽總經理林元輝說明，民眾可以透過較無年齡限制的投資型保險及利變型保險，以「零存整付」+「專款備存」的概念，準備更為靈活的醫療一桶金。

例如，40歲上下、能承擔較多風險的族群，可以優先考慮投資型保險商品，利用較長的投資年期及多樣化的投資標的，追求較好的報酬率。

舉例而言，40歲的富先生每月8,000元定期定額投保保額100萬的第一金人壽富貴人生變額萬能壽險，假設平均報酬率為5%，當富先生50歲時，便能累積出約117萬元的帳戶價值，60歲時帳戶價值更高達約308萬元。

只要保單帳戶價值維持正值，富先生隨時都能因為醫療需求提領帳戶內的金額。

如果是50歲左右的的壯年族群，經濟狀況已較為穩定，可以以風險較低的利率變動型商品規劃退休後的備用醫桶金。

利率變動型商品以保險公司每月的宣告利率為帳戶價值累積基準，可以定期定額也可以單筆投入，該類型保單至少需要六年的累積期間，如果提前解約，將會產生解約費用。

利率變動型商品透過網路就可以完成投保手續，不論是定期定額或是單筆投入都可以隨時使用行動裝置完成，是儲備醫桶金相當省時方便的對策。

第一金人壽表示，民眾最好在有經濟能力、具備年齡優勢的時候趁早規劃「日額型」及「實支實付型」等基本款的醫療保障做為第一道醫療防線，當經濟能力較為穩定，再適度補足終身型「重大疾病」、「癌症」等一次給付型健康險，再搭配「醫桶金」作為第二道防線，就能有效提升醫療防禦力。

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