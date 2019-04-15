回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣金控獨董陳錦稷。 本報資料照片 分享 facebook

台灣金控獨董陳錦稷多次在臉書放話批評台銀經營問題，金管會主委顧立雄今首度表態「不適宜」，獨董若有不同意見可在董事會上發表。對此，陳錦稷今天回應，台灣金控是公開發行公司但非上市公司，獨董在董事會的不同意見揭露方式只能在資料庫中檢索，「身為獨立董事，只能選擇留下紀錄，適當揭露獨立董事質疑的問題為何」。

顧立雄今天首度對陳錦稷過去數十天在臉書質疑台銀經營的問題表態，他說，獨董還是董事會的成員，有一定的責任，但不適宜在臉書上對外發表已見，應該透過公司充分揭露。陳錦稷則認為，台灣金控非上市公司，獨董在董事會的不同意見只會揭露在資料庫中，因此他只能選擇留下紀錄，適當揭露獨董質疑的問題。

以下為陳錦稷聲明全文：