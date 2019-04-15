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回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣金控獨董陳錦稷。 本報資料照片
台灣金控獨董陳錦稷。 本報資料照片
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台灣金控獨董陳錦稷多次在臉書放話批評台銀經營問題，金管會主委顧立雄今首度表態「不適宜」，獨董若有不同意見可在董事會上發表。對此，陳錦稷今天回應，台灣金控是公開發行公司但非上市公司，獨董在董事會的不同意見揭露方式只能在資料庫中檢索，「身為獨立董事，只能選擇留下紀錄，適當揭露獨立董事質疑的問題為何」。

顧立雄今天首度對陳錦稷過去數十天在臉書質疑台銀經營的問題表態，他說，獨董還是董事會的成員，有一定的責任，但不適宜在臉書上對外發表已見，應該透過公司充分揭露。陳錦稷則認為，台灣金控非上市公司，獨董在董事會的不同意見只會揭露在資料庫中，因此他只能選擇留下紀錄，適當揭露獨董質疑的問題。

以下為陳錦稷聲明全文：

台灣金控三位獨立董事在三月底的財報陳報期限內密集連開三次審計委員會，就是要落實獨立董事的盡職治理義務。

備抵呆帳提列的合理性與過往年度提列原則的一致性，影響財報損益重大，其評估方式為何？是密集連開三次審計委員會，三位獨立董事一致質疑的焦點。審計委員會當時質疑，是否因預算達成與績效獎金的制度壓力，而有傾向考慮當年度獲利來提列備抵呆帳的制度偏誤？這將有違國際財務報導準則第9號(IFRS 9)按公允價值變動，評估金融資產減損的財務報導原則，也與「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」相左。

107年度財報在未經審計委員會審議完成的情況下，公司有經理人建議董事會以2/3的重度決議，直接通過財報，不無凌駕審計委員會功能之嫌，在獨立董事對備抵呆帳提列導致財報資訊正確性的質疑，未能獲得釐清前，獨立董事真的能夠在內部程序中盡到公司治理的責任嗎？

再者，公司經營階層兩次提供給審計委員會的備抵呆帳提存數字有誤，出入甚大，且與會計師的備抵呆帳評估內容嚴重相左，影響財報是否真實表達的正確性。且公司經理人以財報要在三月底陳報金管會的時間壓力，明示暗示要獨立董事放棄對財報是否允當表達的質疑。台灣金控是公開發行公司但非上市公司，獨董在董事會的不同意見揭露方式只能在資料庫中檢索。身為獨立董事，只能選擇留下紀錄，適當揭露獨立董事質疑的問題為何。

所幸在董事長與各位董事的支持下，最後仍然在公司治理的內部程序中，且在金管會規定的期限內，審議通過107年度合併財報，也決議將委託非簽證會計師，就臺銀備抵呆帳提列往前幾個年度再做查核。這些過程說明金控全體董事對公司治理善盡職責。

至於那些泛政治化的派系與權利鬥爭之說，民代的發言不無刻意炒作，惡意貼標籤，抹泥巴之嫌，對於戮力從公，盡到公司治理責任的全體董事而言，這些非專業領域的恕無法一一回應。特此釐清，避免積非成是！

財報金管會顧立雄
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