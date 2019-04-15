回應顧立雄 台灣金獨董陳錦稷：會虛心檢討

2019-04-15 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



針對台灣金控獨立董事陳錦稷接二連三在臉書上放話，對包括質疑台銀大提備抵呆帳等事件提出質疑，金管會主委顧立雄今（15）日表示，獨立董事透過臉書放話不適宜，按照制度在董事會表達意見比較適切，不應該逕自放話。對此，陳錦稷今日在臉書上回應，「個人也會虛心檢討！也許會當作下學期講授『金融機構管理』的個案分析！」

陳錦稷指出，台銀證券員工的事並非刻意找媒體爆料，而是聲明反對更換總稽核人事時，要求金控稽核制度必須要能貫徹落實到子公司，確保內控制度之有效性，金控有效監督證券子公司的健全經營，其中所舉事例。

原文如下：

1.總稽核隸屬董事會與董事會配合密切，金控總稽核人事更替過於頻繁，兩年多來已是第三位人選。

2.證券子公司員工跟單，甚至有違規查看政府基金下單情形，內部控制失靈，影響整體金控集團信譽。尚待金控稽核單位督導子公司改善。

3.審計委員會刻正對金控稽核制度如何貫徹落實於子公司，進行討論，制度未能健全落實前，總稽核人事異動應暫緩，以免影響稽核工作！

陳錦稷強調，台灣金控三位獨立董事在3月底的財報陳報期限內密集連開三次審計委員會，就是要落實獨立董事的盡職治理義務。

備抵呆帳提列的合理性與過往年度提列原則的一致性，影響財報損益重大，其評估方式為何？是密集連開三次審計委員會，三位獨立董事一致質疑的焦點。審計委員會當時質疑，是否因預算達成與績效獎金的制度壓力，而有傾向考慮當年度獲利來提列備抵呆帳的制度偏誤？這將有違國際財務報導準則第9號(IFRS 9)按公允價值變動，評估金融資產減損的財務報導原則，也與「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」相左。

107年度財報在未經審計委員會審議完成的情況下，公司有經理人建議董事會以2/3的重度決議，直接通過財報，不無凌駕審計委員會功能之嫌，在獨立董事對備抵呆帳提列導致財報資訊正確性的質疑，未能獲得釐清前，獨立董事真的能夠在內部程序中盡到公司治理的責任嗎？

再者，公司經營階層兩次提供給審計委員會的備抵呆帳提存數字有誤，出入甚大，且與會計師的備抵呆帳評估內容嚴重相左，影響財報是否真實表達的正確性。且公司經理人以財報要在三月底陳報金管會的時間壓力，明示暗示要獨立董事放棄對財報是否允當表達的質疑。台灣金控是公開發行公司但非上市公司，獨董在董事會的不同意見揭露方式只能在資料庫中檢索。身為獨立董事，只能選擇留下紀錄，適當揭露獨立董事質疑的問題為何。

台灣金控107年度合併財務報表在董事長與各位董事的支持與協助下，在公司治理內部程序，與金管會規定的財報陳報期限內，審議完成。也決議再委託非簽證會計師，就臺銀備抵呆帳提列往前幾個年度再做查核，釐清爭議。這些過程說明金控全體董事對公司治理善盡職責。

至於那些泛政治化的派系與權利鬥爭之說，民代發言不無刻意炒作，惡意貼標籤，抹泥巴之嫌，對於戮力從公，盡到公司治理責任的全體董事而言，這些非專業領域的說法無法一一回應。

特此釐清爭議，避免積非成是！