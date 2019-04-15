外銀為台灣經濟報喜！星展銀預測台灣Q1 GDP觸底回升

2019-04-15 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



外銀為台灣經濟報喜。星展銀今（15）日公布最新預測，認為台灣第1季經濟已經有「觸底反彈」跡象，預料未來數月台灣經濟成長將可望「觸底回升」，擺脫憂鬱低谷。

星展集團研究部經濟學家馬鐵英最新報告認為，3月PMI和貿易數據顯示南韓和台灣經濟可能已經觸底，中國刺激政策、科技業週期觸底回升以及金融環境放鬆為支撐經濟的因素。

儘管如此，3月的經濟數據並無法避免2019年第1季GDP低於預期，全年經濟成長預估仍可能下調，目前預估2019年南韓與台灣的經濟成長率分別為2.6%與1.9%。

而債市的走向顯示市場已經開始反應對南韓央行降息的預期，但星展集團預期央行將保留政策工具。

南韓和台灣的金融環境一直在放鬆部分，馬鐵英認為，受惠於美國聯準會在3月聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議後的鴿派傾向，過去一個月10年期南韓和台灣公債殖利率下滑約10個基點。同時，韓圜的有效匯率走貶，主要反應人民幣、英鎊和其他高收益亞洲國家貨幣升值。股市上漲引起的正財富效應、較低的借款成本以及更具競爭力的匯率都有助於支撐消費者和企業信心並增加內需。

儘管如此，星展銀認為，南韓和台灣近期仍需消化一些利空因素。1、2月低於預期的製造業／貿易數據將對第1季GDP帶來負面影響。兩國的第1季GDP初值將於本月稍晚公佈，預期將顯示南韓和台灣GDP年增率分別降至接近2%和1%的水準。

外銀對台灣今年經濟預測展望態度不一。亞洲開發銀行（ADB）4月最新報告，下調了台灣今年的GDP，從2.6％調降到2.2％，明年再降到2％；星展銀年初也調降台灣今年GDP到1.9％

不過國際貨幣基金(IMF)近期卻上調了台灣經濟成長率估值至2.5%，分析師認為，台股仍有創高空間。