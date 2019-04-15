顧立雄：金融機構防詐騙成效佳 去年攔下936件

2019-04-15 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（15）日下午表示，金融機構配合警政署實施臨櫃關懷提問，在2013年到2017年，有效防止民眾受騙共計1,521件，金額約新台幣11.36億元。2018年1至12月，則有936件，金額達4.39億元，成效上是不錯。

銀行公會主辦的銀行執行洗錢防制作業說明會，今天下午在台灣金融研訓院舉行，顧立雄親自出席，表示對這項議題的重視，並於致詞時談及上述數字。

顧立雄說，台北場的說明會是這系列說明會的第三場，他上周參加台南場，民眾踴躍提問，像是為什麼銀行總是要詢問客戶很多問題、為什麼去銀行辦事情要出示身分證明文件、客戶跟銀行已經往來很久了，為什麼銀行還要求更新資料等。

過去民眾習慣，到銀行開戶時，銀行找人對個保就了事了，現在則是都有體驗，到銀行開戶要花很多時間，也有些怨言。希望透過面對面對談，讓民眾瞭解銀行實務措施背後的原因還有相關規定的用意，進而得到認同跟支持。

顧立雄說，行政院長蘇貞昌今年1月17日實地前往合庫總行視察，針對存款、提款及匯款等民眾日常經常辦理的交易，提醒金融機構執行太過或不及都不好，要儘可能做到有效而不增加麻煩，避免妨礙正常交易的進行，並希望金管會繼續推動針對認識客戶作業的簡政便民措施。

金管會已在1月21日先發布無摺存款懶人包還有問答集給銀行參考，明確說明金融機構針對已認識的客戶，辦理無摺存款50萬元以下，就可以採取簡便方式辦理。1月23日也轉知金融機構，民眾繳納稅款、規費，不適用洗錢防制法規定。

為讓銀行更清楚瞭解正常交易活動範圍，使銀行執行防制洗錢措施能夠適當，金管會也發布民眾例行性交易類型的問答集，並公布在官方網站上給銀行參考。