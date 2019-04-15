全國電子破盤買氣旺 空調、冷氣業績增

2019-04-15 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



政府推動節能空調及冰箱補助最高3,000元，加上全國電子不定期推出節能空調及冰箱優惠方案，持續推升節能空調及冰箱買氣。全國電子表示，4月12日起的破盤活動，破盤價節能空調及冰箱銷售相較去年同期，都有兩成以上的成長。

全國電子破盤進入最後2天，今（15）日宣布再準備多品牌機型空調及各容量節能冰箱破盤價回饋消費者，降幅從2,000元到8,000元不等。同時，16日前購買全館指定空調、冰箱、家電也有9折優惠，現在免費加入全國電子會員，買冷氣再享七年免費延長保固，買冰箱及洗衣機則能享有五年免費延長保固。

全國電子表示，夏天報到，涼夏空調買氣旺，另電扇、氣泡水機、調理機、果汁機等相關涼夏家電，詢問度也超高。以電扇來說，強調節能省電的DC扇買氣旺；同時結合清淨涼暖及氣流倍增、淨化空氣功能的dyson pure hot+cool涼暖空氣清淨扇，搭配空調入手能以1萬5,888元價格帶回家，相當省下超過8,000元，再享30期免息分期。

此外，全國電子指出，破盤期間單筆購物滿2萬元以上，就享滿額加1元多1件精選商品優惠。破盤活動期間，全館購物不限金額另有六期免息分期，刷指定銀行信用卡並分期，享有最高4,250元的回饋。