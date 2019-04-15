針對新婚族 國壽推千元享六大保障「大全配」

2019-04-15 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰人壽今（15）日宣布推出新婚族群MUST BUY「情定誓愛」專案。新婚初期家庭開銷較大，可先著手以低保費的定期險打好保障基礎。

針對剛新婚或即將結婚的民眾，國壽新推出「情定誓愛」專案中三個推薦組合保單，首先是超高CP值的「愛你全配款」組合保單，為十年期定期險設計，是專為新婚族群特別設計的組合保單，以一般上班族的30歲女性購買「愛你全配款」為例，每月保險費僅約1,000元，就有1,000元住院日額給付、每次手術最高給付8萬元、意外傷害身故最高給付400萬元、重大傷病給付60萬元、失能保障包含1次性給付24萬元與每年給付24萬元，以及100萬元的身故保障，六大保障一次買足。

而若想加倍呵護心愛的另一半，也可以升級成目前熱銷中的「呵護摯愛款」或「鍾心守護款」組合保單，不僅享有終身保障，還有實支實付險來選擇更好的醫療技術和自費醫材。此外，「呵護摯愛款」組合保單額外強化失能保障，一次性給付最高達72萬元及每年48萬元保險金。

「鍾心守護款」組合保單則額外加強重大傷病保障達96萬元及身故保障最高達160萬元。這兩款組合保單每個月只要再多花不到2千元，就可以讓保障跟真愛一樣永恆。