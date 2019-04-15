一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



多家公股行庫董、總於上周一（8日）上任，但最受矚目的第一銀行新任總經理蔡麗雪尚未經金管會核准，就已在官網公告她為總經理，今（15）早於財委會上，立委黃國昌要求金管會進行處分。

隨後，一銀立即更改電腦版官網總經理人選，但手機板卻出現「改一半」的狀況。據中午12點多截圖顯示，總經理為鄭美玲女士，但圖片卻是蔡麗雪。