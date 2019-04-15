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撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45經濟日報 記者林子桓╱即時報導

多家公股行庫董、總於上周一（8日）上任，但最受矚目的第一銀行新任總經理蔡麗雪尚未經金管會核准，就已在官網公告她為總經理，今（15）早於財委會上，立委黃國昌要求金管會進行處分。

隨後，一銀立即更改電腦版官網總經理人選，但手機板卻出現「改一半」的狀況。據中午12點多截圖顯示，總經理為鄭美玲女士，但圖片卻是蔡麗雪。

此外，這項人事案都尚未經金管會通過，但蔡麗雪就連名片都印好了。金管會官員表示，據以往的案例，尚未核准前，不會對外用總經理名義執行職務，「就連名片都不會印。」

截至今日中午12點19分，第一銀行手機板網頁總經理名字與圖不同調。圖／翻攝自第一...
截至今日中午12點19分，第一銀行手機板網頁總經理名字與圖不同調。圖／翻攝自第一銀行手機版官網
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第一銀行新任總經理蔡麗雪名片。圖為資料照。
第一銀行新任總經理蔡麗雪名片。圖為資料照。
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