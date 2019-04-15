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不保證有國家隊 顧立雄：只會價格競爭 純網銀會先倒

2019-04-15 12:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金管會預計6、7月核准兩張純網銀執照，主委顧立雄今天表示，不保證一定有國家隊，也表示手續費收入是純網銀發展的利基，但若是只進行價格競爭，純網銀會倒。

金管會去年11月16日起受理申請設立純網銀，預計發出二張執照，結果有三家業者申請，分別是中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」，台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE BANK，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」。

今天上午立法院財委會上，立委曾銘問顧立雄，純網銀執照何時會核准？開放幾家？一定有國家隊嗎？顧立雄表示，後續將邀集外部專家學者與金管會代表組成審查會，預計6、7月核准，但對於是否一定有國家隊，小組委員會審查沒有預設立場。

曾銘宗說，美國1995年成立首家純網銀，至今有30多家，日本目前有八家純網銀，韓國也有兩家，但目前各國純網銀市占率都很低；純網銀與一般銀行的網路銀行，差別在哪？

顧立雄說，純網銀與一般網銀所經營的業務在法規上沒有差異，但他希望在業務上，純網銀能夠發揮創意，創新包含很多面向，純網銀著重的是生態圈的建構，透過異業合作、消費者體驗，寬廣的打造出生態圈，滿足民眾希望能在純網銀獲得的東西。

曾銘宗說，相較傳統銀行，純網銀不需實體分行，聘用人力少，可降低成本，金管會是否允許純網銀做價格競爭？顧立雄表示，若只做價格競爭，先倒的會是純網銀，因為傳統銀行有實體分行去支撐網路這塊，對純網銀而言這場仗不見得好打。

顧立雄表示，純網銀要做價格競爭，金管會將從金融消費者保護的觀點，以及有無傷害銀行穩健經營的角度監理，除此之外，金管會尊重市場機制；市占率跟獲利不能畫上等號，手續費收入會是純網銀發展的利基。

金管會預計6、7月核准兩張純網銀執照，主委顧立雄今天表示，不保證一定有國家隊。圖...
金管會預計6、7月核准兩張純網銀執照，主委顧立雄今天表示，不保證一定有國家隊。圖/仝澤蓉攝影
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