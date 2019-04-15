立委轟新壽、南山人壽淨值槓桿比逾30倍 要金管會管管

2019-04-15 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



立法委員郭正亮今日上午參加立法院財經委員會，他砲轟我國保險業「獨步全球」有六成債券投資比只按成本而非市價未實現損益計算，資本適足率看起來全數都超過200%根本是「作幣」，許多壽險淨值比過低，根本就過度槓桿，像新光金桿桿比高達38倍、南山人壽也超過30倍，他質問金管會顧立雄，這樣要不要列為預警指，「金管會要不要管一管？」。顧立雄回，現在要來管理。

金管會對保險業畫二條紅線，一是資本適足率RBC200%，一是淨值比。郭正亮說，這二條紅線台灣都嚴重有危機。保險業資本適足率RBC現在都超過200%。因為壽險業用成本計算就拉高了數字，很容易作幣，離市場的公允價值最遠。

他說保險業目前對債券投資比重高達八成，但RBC都是以成本計算，未去估算未實現損益。全世界有哪個國家像我們這樣？ 保險局回答，保險業投資債券有一部份會放綜合損益，至於按AC成本計算的大約六成左右。郭正亮說，這個比重是全世界最高的，是很奇怪的現象，怕未實現損益一納入計算，一定會馬上碰到增資的問題。他建議金管會了解各國的狀況。

另外從淨值比來看，我國3月平均4.68%，日本是6~7%，韓國8%，美國是9~10%左右。郭正亮質疑，我國淨值比能超過平均值5.5%的保險公司，有六家都是外商壽險。二家是官股第一金跟合庫人壽。為何外商跟公股占了8家，其他民營的只有國壽一家。

郭正亮質疑像是新壽淨值比只有2.6%，淨值比倒過來就是槓桿比，代表它的槓桿比已高達38.5倍，南山到30.3倍。跟現行證券業、銀行業槓桿比平均不到12倍、總體資本市場平均9倍，都高出太多。他砲轟「這合理嗎？這樣的公司是否要列入預警指標？」