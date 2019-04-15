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開放純網銀允許價格戰？ 顧立雄：尊重市場機制

2019-04-15 11:04經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

立委曾銘宗今日上午在立法院質詢，金管會今年7月以前將完成審核純網銀的設立，屆時因開放後網銀成本比較低，到時候是否允許價格競爭？金管會主委顧立雄說，如果不作創新只做價格競爭，先倒的會是純網銀。只要符合公平待客與營運面穩健下，將尊重市場機制。

金管會開放純銀行，今年將發出2張執照，目前已有未來銀行、連線銀行與將來銀行三家團隊來申請。曾銘宗說，純網銀最早自1995年開始，如今美國30家、日本8家，市占率都極低不超過3%。創新也很有限，營運得也不是很好。他質疑金管會開放純網銀設立，有沒有思考過未來純網銀可能帶來的效果，包括對傳統銀行祭出削價競爭？他問金管會主委是否允許純網銀打價格戰。

網銀成本比較低，到時候是否允許價格競爭？顧立雄說，對傳統通路產生價格競爭，純網銀打價格戰不見得吃香。大家都有網路，也要看誰資本雄厚。創新那一面是我們期待的，而不是價格這一塊。如果不作創新只做價格競爭，先倒的會是純網銀。到底政策上是否開放價格競爭？顧立雄說，要看業務面是否符合消費保護有沒有公平待客，及對市場產生影響有沒有傷害穩健經營，金管會才會介入。符合成本下，從事公平競爭包括價格將尊重市場機制。

至於對純網銀未來的發展空間想像，顧立雄說，傳統銀行網路經營業務跟純網銀法規面是沒有差異，業務產品是否有差異，由純網銀去發揮。金管會監理的立場與業務發展立場思維不樣，主管機關希望其穩健，跟純網銀網路上行銷著重不同。網銀的未來一定是看到底這些手機24小時食衣住行育樂好的客戶體驗、行銷手法，這塊來尋求商機，從支付先行、小額信貸等等，會找到想要發展的商機。香港今年剛開放也是三家。

曾銘宗再問，金管會預估開放純網銀後，其三到五年內存款市占率可達到多少？顧立雄說，現在沒辦法預估，因為純網銀發展一開始從支付開始，不認為放款的市占率比重會很高，例如日本開放至今只有1%。市占率跟獲利不一定成等號，相關其他國外也有純網銀可以獲利的案例。銀行利息手續費與投資收益三塊是銀行賺錢的手段，顯然手續費放入將是純網銀的利基。

網銀金管會顧立雄
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