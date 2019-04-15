金管會未核准一銀逕自公布總經理人事 立委：憑什麼？

2019-04-15 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第一金控暨第一銀行新任總經理蔡麗雪。記者胡經周／攝影 分享 facebook 多家公股行庫董事長總經理在4月8日上任，其中第一銀行總經理蔡麗雪的人事案金管會尚未核准，但第一銀行已經在官網公告蔡麗雪為總經理，立委黃國昌今天上午在立法院財委會表示，金管會沒有審查蔡麗雪資格，一銀憑什麼公告蔡為總經理，此舉違反金管會頒布的人事命令辦法，要求金管會進行處分；金管會主委顧立雄允諾，本周前進行了解。

黃國昌在財委會問顧立雄，一銀總經理上任沒？顧立雄表示，他沒接到相關訊息。黃國昌說，行政院已經發布公股人事任命，一銀網站上就說總經理是蔡麗雪，難道不需要金管會資格審查？顧立雄說，人事要銀行董事會通過，再將公文提上到金管會。

黃國昌問，一銀提報公文了沒？顧立雄表示，公文已經提到金管會了，「我還沒有批」，程序應該是銀行董事會先通過，事後再報給金管會，做通過審查。顧立雄和銀行局長邱淑貞都表示，自己尚未看到一銀的公文。

黃國昌表示，主委和局長都沒有批准公文，一銀憑什麼網站上公布蔡麗雪是總經理。顧立雄表示，因為在公司觀點董事會已經通過了，只在等金管會做資格審核。

但黃國昌認為，主管機關尚未通過，一銀網站憑什麼網站上說總經理是她（蔡麗雪），這是什麼金融監理？金融監理怎麼可以如此散漫？金管會監理銀行能沒有標準是非，因人設事，只因這人背後的後台很強就幫她緩頰，可以這樣做嗎？

顧立雄說，這是觀點問題，但會去了解一下一銀發布人事訊息的原因。

黃國昌說，蔡麗雪的資歷都在金控，不符合銀行總經理資格，現在打算用「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第三條，有其他經歷足資證明其具備主管領導能力，來讓蔡麗雪上任，但是一銀內部已經有員工對此表達反感。黃國昌並問顧立雄，一銀不把金管會看在眼裡要怎麼處分？要求兩天內給答案。

顧立雄則允諾，會在本周進行了解，並跟黃國昌報告。