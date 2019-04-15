交通罰鍰刷卡手續費全民買單？ 國發會再度澄清

2019-04-15 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



針對近日交通罰鍰刷卡手續費恐由全民買單的爭議，國發會再度強調，規費導入行動支付並不包含交通罰鍰，也不會要求相關單位及地方政府編列預算支應，大家無需過慮。

國發會表示，提供公務機關信用卡繳費服務的銀行先前同意2018年自行吸收手續費，但從今年10月擬開始收費。為使政府能持續提供便利服務，且一般信用手續費本就不是消費者負擔，個別機關預算負擔也不大，因此請各機關未來應該編列預算支應。

由於交通部之後轉達部份地方政府反映，交通罰鍰部分因為性質不同「不宜納入」，國發會尚未函覆，因此造成誤解，日前已經澄清，規費導入行動支付並不包含交通罰鍰，如今則特別說明，不會要求相關單位及地方政府編列預算支應交通罰鍰刷卡手續費。

國發會表示，過去政府較少提供刷卡服務，但臨櫃繳納現金徒增不便，例如公立醫院就醫費用可能涉及大額現金，更會增加民眾風險，因此政府2016年推動公務機關提供信用卡繳費服務。