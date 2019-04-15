這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



第一金控暨第一銀行新任總經理蔡麗雪。記者胡經周／攝影 分享 facebook 立委黃國昌今天上午在立法院財委會質詢指出，第一銀行總經理蔡麗雪人事案，金管會尚未核准，一銀就在網站上列出總經理是蔡麗雪，一銀膽子這麼大，金管會允諾進行了解。

黃國昌表示，行政院核定的第一銀行總經理蔡麗雪人事案，金管會核准沒？顧立雄表示，人事案已送上來，但還沒批，程序上，銀行董事會先通過後，再報金管會審查資格。銀行局長邱淑貞表示，目前正作業處理中，尚未通過。

黃國昌說，金管會尚未審核完，一銀怎麼可以在網站上說總經理是蔡麗雪，依金管會的辦法規定，上任前應經主管機關審核後才能充任，金管會尚未核准，怎可在網站上說總經理是她？

顧立雄表示，這是觀點問題，資格要我們審。黃國昌說，資格審核尚未完成，規定是要經審核「始得充任」，監理如此散漫，金管會發布的辦法自已無法執行，難道是因這人是院長核的，講話就小聲，可以因人設事嗎，因這個人背景強就如此？顧立雄說，我們來了解一下。

黃國昌表示，一銀的人都說，因高層塞個人下來，金管會尚未通過，官網上就列出，還打算用第三款（其他彈性條款）來審核，是否因人設事？到底符合第幾款？顧立雄說，「我還沒有看到」，邱淑貞說，「我也沒有看到」。

黃國昌說，主委跟局長都沒有看到，一銀膽子這麼大。顧立雄說，我們去了解情況；黃國昌說，金管會還沒准，銀行自己就在官網宣布，金管會如何處分？要不要處分？顧立雄說，我們來了解後，再跟委員報告，黃國昌問，多久？顧立雄說，本周。