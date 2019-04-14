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金管會祭新規 債券ETF出現「急凍」三訊號

2019-04-14 16:52經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金管會針對壽險集中投資祭出監管規範，導致債券ETF暫別高成長、進入「急凍」狀態！統計資金流入、ETF指數申請與成立規模等三指標，全面在近期放緩，業界已對相關效應高度關注。

投信投顧公會理事長張錫日前於公開場合表示，在金管會提出債券ETF限定單一法人不得持有超過五成，最新另外要求現有ETF中，單一受益人若持有基金八成以上，半年內須降低5%，一年降10%。此外，他也證實新指數須因應客製化疑慮，滿足廣泛性等原則。

張錫指出，相關條件都還有討論空間，目前主要為試行階段，但他也提到，市場熱度開始出現放緩；而本報進一步詢問多家業者狀況，不少坦言指示下達後，募集進度須跟進調整，反映在三大市場指標停滯發展。

包括一、債券ETF的流入資金減少。去年下半年來，債券ETF單月都能進帳400-900億元，今年3月風波爆發，雖還有776億元的資金流入，但有相當部分為復華新成立的三檔債券ETF達到150億元，若扣除該基金，3月流入400多億元，僅持平2月淡季。進入4月，半個月來更僅流入86億元。

其次，因新指數須滿足新規範，如廣泛性等原則早自3月中便傳出將設下門檻，但迄今細節仍在商議中，在風向不明下，許多投信暫緩送件。櫃買中心和證交所統計，4月來申請新債券指數資格認可案件掛零，為去年11月來首見。

第三，從掛牌檔數觀察，因不少指數先前已獲得核准發行，使4月掛牌的債券ETF還有七檔，然在成立規模上，前述七檔均低於7億元，不若前幾月最大有數十億至百億元。

部分業者解讀，債券ETF原本就是成立後養大，近期趨勢並不明顯，但也有分析指出，為達到IPO單一法人不得持有過半，新基金更加講求「小」。

不過，市場上也不乏正面消息，受惠市場推廣，債券ETF的受益人持續成長。

業者期許，債券ETF發展上，可更加重視受益人推動，如國際上不乏以特定法人擴大種子基金規模，進而吸引一般投資人。

專家則認為，受益人與單一法人持有設限有部分矛盾：當一檔ETF受益人超過千人，卻因為某受益人持有50%，仍定義為「不夠分散」，明顯有調整空間。畢竟一般投資人與法人的資金量體不同，若能更充分地考量，更能達到主管機關寄望的推廣之效。

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