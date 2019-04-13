金控員工年薪比一比！兆豐金每人領148萬元晉升冠軍

2019-04-13 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金控員工薪資比一比！金管會要求今年5月開始上市櫃公司須強制揭露員工平均純薪資，據最新申報的2018年年報顯示，15家金控中官股行庫龍頭兆豐金員工平均每人薪水148.4萬元，以些微差距氣走民營績優生中信金148.3萬元，高居金控第一名，尤其從前一年員工福利費用從第10名跳升至冠軍，更引人側目，證券與投信龍頭金控元大金則以員工薪資141.9萬元排名第三高。

金管會要求今年起上市公司申報2018年年報，除了5月要公布全體員工平均福利及薪資費用、與同業比較外，6月將首次需申報「非擔任主管職務之全時員工」薪資資訊。

因此15家金控除了一向會在年報中揭露的平均員工福利費用外，也首度公布扣掉董監酬金、退休金福利等其他費用的「純員工薪資平均費用」，供投資人比較。

且從15家金控自行公布純員工平均薪資表現來看，除了前三名兆豐金、中金信、元大金之外，包括第一金、合庫金與開發金員工每人平均領到的薪水都超過130萬元，相當於月薪8~10萬元水準。

不過其中包括兆豐金、第一金與合庫金都屬官股行庫，年終獎金水準動輒4、5個月以上，也是員工薪資較其他民營金控令人欣羨的主要原因。

尤其兆豐金董事長張兆順今年2月新春團拜時表示，兆豐金今年員工平均年終獎金達4.8個月，加上分紅獎金平均每人3.2個月，合計可超過8個月；同時一銀年終、績效加分紅也上看6個月。

而各家官股行庫主管都表示，今年員工平均加薪3%起跳，從去年年報顯示，這些官股行庫不少員工薪資已高於一般平均水準，再加上頻頻加薪，真是羨煞其他民營金控的員工。

從員工福利費用來看，幾乎所有官股行庫成長率至少三成起跳，合庫金更增加逾八成最多，拿下冠軍的兆豐金成長了近68%。

中信金過去一向是員工薪資福利的常勝軍，這次首度以些微差距輸給兆豐金，主要是因為過去公布的員工福利費用，不只薪資還有加計勞健保、退休金、董事酬金及其他用人費用與福利等等，若以平均員工福利費用來看，2018年中信金178.6萬元較2017年的169.7萬元，還是成長了5.2%，只是依舊輸給去年平均員工福利費用最高的兆豐金194.1萬元。

2017年前三名分別為中信金、開發金跟元大金，兆豐金當時平均值僅115.6萬元，主要受到2016年防洗錢缺失遭美重罰衝擊當年獲利，間接影響隔年的績效及獎金等，但隨著去年獲利創下三年新高的280億元，員工薪資也跟著大跳升，一舉從第10名跳到第一名，開發金則前三高掉到第六名，因為員工平均福利費用較前一年146萬元略少6萬元關係，被第一金、合庫金超越。