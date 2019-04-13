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羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

2019-04-13 17:05經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金融業一向被視為「捧金飯碗」的行業，國內15家金控最新公布平均薪水為116.49...
金融業一向被視為「捧金飯碗」的行業，國內15家金控最新公布平均薪水為116.49萬元。 本報系資料庫
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今年5月金管會要求所有上市櫃公司必須揭露員工平均薪資費用及同業平均，低薪企業將全都露！金融業一向被視為「捧金飯碗」的行業，國內15家金控最新公布平均薪水為116.49萬元，領14個月相當月薪破8萬元，雖有9家金控低於平均值，但就連墊底的華南金都能領到將近82萬元，相較許多拿不到3萬月薪的工薪族來說，確實令人欣羨。

據去年各家金控自行申報的年報資料顯示，合計15家金控所有員工人數高達23.21萬人，跟主計處去年公布全台金融從業人員人數51.55萬人來看，占比45%。

15家金控合計一年付給所有非董事員工的薪資費用約2,110億元左右，若再加計勞健保、退休金、董事酬金及其他用人費用等，一年更付出接近2,700億元的員工福利費用，用於照顧相當23萬個家庭，不愧是台灣內需經濟的重要火車頭之一。

同時15家金控2018年平均員工每人福利費用為142.3萬元，相較2017年平均121.4萬元，一年成長逾17%，幅度相當驚人，顯示在主管機關要求揭露透明化及跟同業競爭比較下，確實有加薪的效果。

同時金管會要求首度只揭露純薪水的部份，15家金控平均亦有116.49萬元，以年薪14~16個月初估，等於金控業員工每人每個月薪水有7.3~8.3萬元以上。

不過比較各金控平均薪資也發現，15家中仍有9家低於平均值，除了永豐金相當接近平均為116.2萬元外，就連一向被視為數位金融發展成績最亮眼的台新金、玉山金也都低於平均值，大約為115.3萬與105.9萬元。顯然從員工薪資結構來看，民營金控仍然明顯低於官股行庫，這也是金融相關科系畢業生求職，還是以官股行庫為優先首選的主要原因之一。

此外壽險業金控因旗下員工結構擁有數萬名外勤壽險業務員為主，賺的都不是底薪，而是看銷售佣金及獎金，加上員工人數又眾多，例如國泰金員工人數高逾5.3萬人、富邦金亦有3.3萬人，因此其員工平均薪資攤下來就相對較低，一年僅98.4萬元及83.萬元，稍好一點的新光金亦僅在百萬元邊緣。

最低的是華南金的員工平均每人領82萬元，在金控中墊底，不過相較於其他傳統行業，這樣的薪水依舊是一般菜鳥的二倍年薪了。

薪資薪水

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