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加密貨幣交易所熊市出現 他提五項「突圍」方式

2019-04-13 14:30經濟日報 記者林子桓╱即時報導

去中心化數位資產交易所Aigo Cipher（阿格斯）今（13）日於菲律賓馬尼拉舉辦「全球區塊鏈亞太創新峰會」，全球總裁許獻中（Jackie Hsu）提出五大交易所發展的考量因素，包括安全性、易用性、費用、衍生品及政策。

許獻中認為，今年估計不太樂觀，大家的日子會不好過，綜合考量那麼多的市場因素，今天的峰會主題定為「突圍」，不管是項目方、礦場還是交易所都在思考如何找到破局點，在熊市存活下來，建立自己的護城河是當下的第1件事，交易所突圍，據他的判斷，分別是用戶普及、產品突圍、去中心化、跨界重生及服務實體。

大會主題定為「數字資產交易所的突圍與新機遇—新合作、新方向、大合作」，聚集全球500位數位經濟與區塊鏈產業領袖人物，包括核聚鏈首席區塊鏈科學家黃連金、人稱「東叔」的銀河蜻蜓投資有限公司董事長趙東，以及Bitangel 基金創始人「寶二爺」郭宏才等重量級人士均親臨峰會共議數字財經趨勢大未來，並探討區塊鏈時代來臨下，對生活模式的影響與發展。

阿格斯台灣區總經理林上紘（Andy Lin）則分享「阿格斯品牌發展」的戰略佈局，強調阿格斯作為新一代「去中心化」的交易所，保障用戶權益被列為第一要務，基於去中心化設計，阿格斯交易所的所有交易都記錄於區塊鏈，用戶可以在鏈上查到每一筆交易。

林上紘強調，阿格斯交易所的優勢還包括完全性、透明性以及高效性，用戶幾乎擁有完全的自主權益，僅提供點對點的線上交易平台，交易所不掌握任何權利和控制力量；用戶註冊得到地址和金鑰，即使用者的身份資訊，資金保管在使用者手上，公開金鑰私密金鑰都由自己保護。至於在區塊鏈中不斷被詬病的效率問題，阿格斯則透過石墨烯技術克服，最高TPS（每秒交易筆數）達到 10 萬筆。

黃金、外匯資深分析師仲崇華則強調，金融繞不開支付，透過區塊鏈解決支付問題是運用最為成熟的方式。世界最大的管理諮詢公司埃森哲估計，只要採用區塊鏈技術作為提高效率的手段，全球投資銀行每年至少能省下 100 億美元開支。

仲崇華指出，區塊鏈在金融業的應用正不斷被挖掘，憑藉去中心化、不可竄改、公開透明、保護隱私等特性，解決傳統銀行業在效率、成本、信任等方面的長久痛點。目前加密貨幣正被越來越多的傳統金融機構所接受，涉及的應用場景逐漸吸引傳統金融業者目光。他讚揚，阿格斯建立打通的一站式交易模式，真正做到了「一帳戶一世界」，憑藉一個帳戶，參與全球主流的產品投資。

阿格斯全球合夥人、創世聚鑫集團董事長陳宜標則宣示，阿格斯交易所對監管態度積極擁抱，在亞洲，阿格斯致力於全球 SRO（自律組織）建設，已加入新加坡金融科技協會（SFA），亦是香港區塊鏈自律協會成員，並參與臺灣區塊鏈數字交易所自律委員會法案修訂草案，成為會員，目前正積極在全球與監管方合作，共同打造一個有價值、有應用、有未來的區塊鏈世界。

交易所突圍，據許獻中的判斷，分別是用戶普及、產品突圍、去中心化、跨界重生及服務實...
交易所突圍，據許獻中的判斷，分別是用戶普及、產品突圍、去中心化、跨界重生及服務實體。記者林子桓／攝影
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Aigo Cipher（阿格斯）全球總裁許獻中提出五大交易所發展的考量因素，包括...
Aigo Cipher（阿格斯）全球總裁許獻中提出五大交易所發展的考量因素，包括安全性、易用性、費用、衍生品及政策。 記者林子桓／攝影
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